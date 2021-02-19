الوحدة وخورفكان.. مهمة النقاط

المصدر: خورفكان - محمد فضل، أبوظبي - محمد صادق

يبحث الوحدة وخورفكان عن ثلاث نقاط مهمة، وانتصار غائب عن آخر جولتين، عندما يلتقيان في الخامسة والنصف مساء اليوم باستاد آل نهيان بأبوظبي، في الجولة السابعة عشر من دوري الخليج العربي.



الوحدة الذي تراجع للمركز الثامن بـ 24 نقطة، لم يتذوق طعم الفوز، بتعادله مع الشارقة وشباب الأهلي، ويسعى لتحسين مركزه، والعودة لسكة الانتصارات، فيما سيحاول خورفكان، الذي يحتل المركز الـ 11 برصيد 15 نقطة، العودة بأفضل نتيجة ممكنة، للابتعاد عن مراكز المؤخرة والحسابات المعقدة.



ويرى الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة، أن مواجهة خورفكان لن تكون سهلة أمام العنابي، مؤكداً على أهمية اللقاء، وضرورة تحقيق الفوز، نظراً لأهمية الثلاث نقاط.



وشدد على أن الفوز على خورفكان، يتطلب بذل الفريق لقصارى جهده، وخوض المباراة بوتيرة عالية، على مدار التسعين دقيقة، مشيراً إلى أن خورفكان يقدم أداء جيداً، وشكّل صعوبات للوحدة في مباراة الدور الأول، التي انتهت 2-1، معرباً عن ثقته في قدرة لاعبيه على تقديم الأداء الذي يؤهل الفريق للانتصار.



خورفكان يرغب في طرق أبواب الأمان.



حد للهزائم



وبدوره، يرحل خورفكان إلى العاصمة أبوظبي، لوضع حد لهزائمه الأخيرة، التي عرقلت مسيرة النسور في اللحاق بركب الفرق التي توجد في المنطقة الدافئة، ولا تزال وضعية خورفكان حرجة، في ظل الصحوة التي أحدثها ثنائي المؤخرة في الجولة الماضية، بعد تحقيق حتا والفجيرة فوزين مهمين في المسابقة، وكان نسور الخور خسروا مباراتهم السابقة أمام بني ياس في خورفكان، ولذلك، رفع رجال المدرب البرازيلي زاناردي شعار الفوز اليوم على الوحدة، والعودة بالعلامة الكاملة من ملعب آل نهيان.



ويعلم زاناردي بأن المهمة لن تكون سهلة أمام رفاق اللاعب إسماعيل مطر، لكن معنويات اللاعبين تبدو كبيرة في مغادرة المركز الحالي 11 برصيد 15 نقطة، والتقدم خطوة نحو منطقة الأمان والاطمئنان.



من جهته، وصف البرازيلي كايو زاناردي مدرب فريق كرة القدم بنادي خورفكان، مواجهة اليوم، بالمهمة لفريقه، وأضاف أنها تأتي في توقيت يفرض على الفريق تعديل وضعه، بعد الخسارة أمام النصر وبني ياس، مؤخراً، وأشار إلى أنها تعتبر المباراة الثالثة للنسور في الدور الثاني من مسابقة دوري الخليج العربي، وبلا شك، سيكون الفوز مطلب فريقه، وتابع: نعلم جيداً أن منافسنا من الفرق القوية، وهو يرغب في الانتصار بالطبع، لكننا ذاهبون إلى العاصمة أبوظبي، من أجل أن نقدم مباراة جيدة، ونعود بالنقاط الثلاث.



وتابع: لقد راجعنا هفوات المباراة السابقة، ووقفنا على أخطائنا، وعملنا على تصحيحها، حتى لا تتكرر، وكل اللاعبين عملوا بجد كبير وإصرار، وهم يدخلون لقاء الوحدة بهدف واحد، وهو العودة بالنقاط الثلاث.



من جهته، قال البرازيلي رامون لوبيز هداف النسور، إن اللاعبين يعرفون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وينبغي عليهم مضاعفة الجهد، والابتعاد عن الأخطاء اليوم، لافتاً إلى أن المدرب قام بتصحيح الهفوات، وأنهم يمتلكون رغبة كبيرة في العودة من العاصمة بالنقاط الثلاث.

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