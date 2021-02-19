المصدر: دبي - عدنان الغربي

«انتبه من فضلك.. دورينا يرجع إلى الخلف»، كان لابد من رفع ذلك الشعار جلياً واضحاً بعد أن تراجع دوري الخليج العربي إلى المركز الـ 11 في آخر تصنيف للاتحاد الآسيوي لكرة القدم لدوريات «القارة الصفراء»، وحل في المركز السادس على مستوى دوريات منطقة غرب القارة، وبذلك الترتيب على الصعيدين، يصل دورينا إلى أدنى ترتيب منذ تطبيق الاتحاد الآسيوي نظام التصنيف للدوريات عقب تطبيق الاحتراف.



وأسهمت النتائج الضعيفة لأنديتنا في النسخ الأربع الأخيرة لمسابقة دوري أبطال آسيا، في تراجع تصنيف دوري الخليج العربي أمام الدوريات الآسيوية الأخرى، إذ حصلت أندية الإمارات المشاركة في البطولة القارية على 16.333 نقطة، بواقع 8.100 في 2018 و7.633 في 2019 في حين لم يتم احتساب مشاركة جميع الأندية في العام الماضي لعدم استكمال التصفيات بشكلها الطبيعي وإقامتها بنظام التجمع بسبب تداعيات الجائحة.





الصدارة





واحتل الدوري السعودي صدارة التصنيف بـ36.650 نقطة، ثم الدوري القطري 36.050 نقطة، وجاء الدوري الياباني في المركز الثالث بـ35.650 نقطة، والدوري الصيني في التصنيف الرابع بـ33.550 نقطة، والدوري الكوري الجنوبي في المركز الخامس بـ31.650 نقطة، ثم الدوري الإيراني في المركز السادس بـ30.650 نقطة، والدوري التايلندي في المركز السابع بـ21.250 نقطة، والدوري الأوزبكي ثامناً بـ18.700 نقطة، ودوري كوريا الشمالية في المركز التاسع بـ18.500 والدوري العراقي عاشراً بـ17.533 نقطة ثم دوري الخليج العربي في المركز الحادي عشر بـ16.333 نقطة، يليه الدوري الأردني بـ15.600 نقطة وحل الدوري الفيتنامي في المركز الثالث عشر بـ14.018 نقطة تليه بقية الدوريات المعتمدة ضمن التصنيف وعدد 46.



كما تراجع دورينا إلى المركز السادس على مستوى غرب آسيا بـ42.565 نقطة من أصل 100، فيما حل الدوري السعودي في التصنيف الأول بالعلامة الكاملة (100 نقطة) والدوري القطري في المركز الثاني بـ98.363 نقطة، والدوري الإيراني ثالثاً بـ83.629 نقطة، والدوري الأوزبكي رابعاً بـ51.023 نقطة، والدوري العراقي في المركز الخامس بـ47.839 نقطة ثم دورينا سادساً يليه الدوري الأردني 42.565 نقطة، واحتل دوري تركمانستان المركز الثامن بـ35.061 نقطة ولبنان تاسعاً بـ29.651 نقطة وبنغلاديش عاشراً بـ22.829 نقطة، والدوري الهندي في المركز الحادي عشر بـ20.827 نقطة وأخيراً الدوري الطاجيكي في المركز الثاني عشر بـ20.281 نقطة.





أندية الشرق





أما على صعيد أندية الشرق، فاحتل الدوري الياباني الصدارة بـ97.271 نقطة وخلفه الدوري الصيني بـ91.542 نقطة، ثم الدوري الكوري الجنوبي ثالثاً بـ87.176 نقطة، والدوري التايلندي رابعاً بـ57.981 نقطة، وجاء الدوري الكوري الشمالي في المركز الخامس بـ50.477 نقطة، والدوري الفيتنامي في المركز السادس بـ38.248 نقطة والدوري الفلبيني في المركز السابع بـ29.809 نقطة، والدوري الأسترالي في المركز الثامن بـ28.629 نقطة، والدوري السنغافوري بـ26.603 نقطة، والدوري الإندونيسي عاشراً بـ24.952 نقطة ثم الدوري الماليزي 22.055 نقطة ودوري هونغ كونغ في المركز الثاني عشر 18.963 نقطة.



وبحسب مصدر من رابطة دوري المحترفين فإن التصنيف الحالي «مؤقت» في انتظار انتهاء نسخة دوري أبطال آسيا 2021 لتحديد عدد الأندية المشاركة في المسابقة في 2023.



وبالرغم من كونه «تصنيفاً مؤقتاً» لكنه يدق ناقوس الخطر في وجه دورينا، لأنه في حال فشلت أنديتنا في تحسين نتائج مشاركتها في النسخة الحالية واستمر الترتيب على ما هو عليه حالياً سينزل عدد الأندية الإماراتية في دوري أبطال آسيا 2023 إلى ناديين فقط بواقع نادٍ واحد تأهل مباشر وآخر عن طريق التصفيات مع نادٍ ثالث في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي.





التربع على العرش





وكان دوري الخليج العربي يتربع على عرش الدوريات الآسيوية في 2017 بـ96.56 نقطة قبل أن يتراجع إلى المركز السابع في 2019 بـ61.87 ويصل في 2021 إلى أدنى ترتيب منذ بداية تطبيق التصنيف الآسيوي.



ويتم احتساب التصنيف باعتماد 90% على نتائج الأندية في آخر أربع نسخ من بطولات آسيا، وهي: أبطال آسيا وكأس الاتحاد و10% للمنتخبات الوطنية استناداً إلى نقاطها في التصنيف العالمي للفيفا.



ويحصل الفريق الفائز في مباراة بدوري الأبطال على ثلاث نقاط، ونقطة في حال التعادل، ولا شيء في الخسارة خلال مرحلة المجموعات وما بعدها (خروج المغلوب).



في المقابل، يبدأ عدد النقاط في التزايد وفقاً للمراحل التي تصل إليها الأندية، إذ يحصل كل فريق على ثلاث نقاط إضافية عن كل مرحلة يتخطاها، ويتم منح 0.3 نقطة لكل نادٍ مشارك في التصفيات التأهيلية، و0.3 نقطة للفوز (باستثناء الفوز بركلات الترجيح) و0.15 نقطة للتعادل أثناء التصفيات التأهيلية، أما في حال تساوي أكثر من فريق في دور المجموعات، فيتم حساب متوسط النقاط لتتم إضافتها إلى نقاط كل فريق في تصنيف الاتحاد القاري.



ويحصل الفريق الذي يتصدر تصنيف الأندية في القارة الآسيوية على 90 نقطة، ويتم حساب نقاط الأندية الأخرى التي تليه، وفقاً للنقاط التي حققتها في البطولات القارية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز