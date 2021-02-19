باولينيو خورفكان «زيرو» أهداف في 5 مباريات

المصدر: خورفكان – محمد فضل

لم يقدم الجناح البرازيلي باولينهو فيكتور (27 سنة) محترف خورفكان الجديد، والذي حل مكان مواطنه ريكاردينهو ما هو منتظر منه ومتوقع من قبل جمهور نسور الخور، بعد مشاركته حتى الآن في 5 مباريات تُقدر بـ 240 دقيقة، ولم يتمكن من تسجيل أي هدف منذ التحاقه بصفوف الفريق طوال الفترة الماضية سواء على مستوى الدوري أو حتى مسابقة كأس الخليج العربي التي غادرها النسور على يد شباب الأهلي من دور الثمانية.



وعلى الرغم من الفرص التي يتحصل عليها الوافد الجديد إلا أنه لم يتأقلم بعد على طريقة لعب فريقه خورفكان، وكان مدرب النسور البرازيلي كايو زاناردي قد منح اللاعب فرصاً عدة، ولكن في ما يبدو أن صبره بدأ ينفد بعد أن قام بتبديله خلال المباراة الأخيرة أمام بني ياس، وإشراك اللاعب الشاب فلاح وليد مكانه، وذلك في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني، لكن النتيجة حينها استمرت على ما هو عليه بخسارة أصحاب الأرض أمام السماوي بنتيجة 2-1.



وكان اللاعب باولينيو القادم من الدوري البلغاري قد تألق مع فريقه السابق ليفسكي صوفيا وكان أحد نجومه، بل وهدافه لكن ظهوره حتى الآن بهذا المستوى يضع علامات استفهام كبيرة في قدرته على التجانس مع بقية زملائه اللاعبين، ومن المعروف أن عقد باولينيو ينتهي صيف العام المقبل، ولعل الأيام المقبلة تشهد قرارات جديدة تخص اللاعب في حال تألقه أو استمراره على هذا الأداء.

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