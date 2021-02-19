3 مباريات في دوري الهواة اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تنطلق اليوم مباريات الأسبوع الثالث عشر من مسابقة دوري الدرجة الأولى بإقامة 3 مباريات تلعب في الخامسة وخمس وعشرين دقيقة عصراً، وفي المباراة الأولى يرحل فريق الإمارات المتصدر صوب ملعب البطائح ثالث الترتيب في قمة مرتقبة يدخلها كل فريق بحسابات الفوز دون سواه، حيث يطمح الصقور بـ24 نقطة لتجنب أي خسارة ربما تفقده كرسي الصدارة مستقبلاً، وذلك بعد أن حقق الفريق انتصارين متتاليين على كل من مصفوت والذيد، وفيما يتعلق بالوافد الجديد فريق البطائح فهو يتطلع لإيقاف نزيف النقاط في الجولتين الماضيتين بعد تلقيه الهزيمة من العروبة والتعادل مع الحمرية في المباراة السابقة ليرفع رصيده إلى 20 نقطة خلف العروبة الوصيف بـ21 نقطة.



تجنب الأخطاء



وفي المباراة الثانية يلاقي العروبة خارج قواعده نظيره العربي في لقاء يتوقع أن يكون قوياً ومثيراً، وذلك في ظل الأداء المتطور الذي يقدمه صاحب الأرض فريق العربي الذي تمكن من تحقيق فوز غال على دبا الفجيرة في الجولة قبل الماضية ويمتلك العربي 13 نقطة، ولا تزال آماله قائمة في اللحاق بركب فرق المقدمة دون التفريط في أي نقاط مقبلة وسيكون شعار الفريقين تجنب الأخطاء.



تعويض الهزائم



وفي آخر جولات اليوم يواجه مصفوت على ملعب استاد حمدان بن راشد بنادي حتا نظيره فريق التعاون، حيث يلعب صاحب الأرض لتعويض نقاط هزائمه الأخيرة في المسابقة والتي أبقته في المركز قبل الأخير برصيد 9 نقاط في وقت يمتلك فيه التعاون 13 نقطة محتلاً بها المركز الثامن.



وتختتم مواجهات الأسبوع الثالث عشر غداً، حيث يلعب الذيد الأخير بنقطة وحيدة أمام دبا الحصن الرابع بـ18 نقطة، فيما يرحل الحمرية للساحل الشرقي لملاقاة دبا الفجيرة.



ويعتلي الإمارات الصدارة برصيد 24 نقطة، يليه العروبة (ثانياً) 21 نقطة، والبطائح (ثالثاً) 20 نقطة، ثم دبا (رابعاً)، ودبا الحصن (خامساً) ولكل منهما 18 نقطة، والحمرية (سادساً) 17 نقطة، يليه العربي (سابعاً)، والتعاون (ثامناً) ولكل منهما 13 نقطة، ومسافي (تاسعاً) 12 نقطة، ومصفوت (عاشراً) 9 نقاط، والذيد في المركز الـ11 بنقطة واحدة.

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