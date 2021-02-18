فلاديمير: حتا لا يستحق الخسارة أمام شباب الأهلي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قال فلاديمير فيرموزيتش مدرب حتا، إن فريقه لا يستحق الخسارة أمام شباب الأهلي في المباراة بسبب الأداء المميز، ولكن من الطبيعي الوقوع في أخطاء والتعرض للضغط الشديد لمدة 90 دقيقة عند مواجهة فريق بحجم "الفرسان"، وهناك بعض الثغرات تحتاج إلى إعادة المعالجة ومراجعتها لتفاديها مستقبلاً.

مشدداً على ضرورة طي صفحة الخسارة والتركيز على مباراة الجولة المقبلة أمام النصر. وقدم مدرب حتا التهنئة إلى شباب الأهلي بمناسبة الفوز، مشيداً بأداء لاعبيه رغم الخسارة في مباراة اليوم.

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