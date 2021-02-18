مهدي علي: مباراة حتا كانت في متناول اليد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكد مهدي علي، مدرب شباب الأهلي، أن المباراة كانت في متناول يد فريقه في الشوط الأول أمام مضيفه حتا لكن المهمة زادت صعوبة بعد إهدار عدد من الفرص السهلة في بداية المباراة ما عزز الثقة لدى أصحاب الأرض، ومع استئناف اللقاء في الشوط الثاني حاول اللاعبون البحث عن هدف السبق، لكن تسجيل حتا الهدف الأول عقّد المسألة، مشيراً إلى أنه حرص على إجراء بعض التغييرات على مستوى الشق الهجومي لتنشيط الأطراف التي أثمرت عن تسجيل هدفي التعادل والفوز.

وأشاد مهدي علي بمجهود اللاعبين وتسلحهم بالروح القتالية والرغبة القوية من أجل العودة إلى المباراة وذلك بعد مرور أسبوع صعب بسبب الجدول المضغوط للمباريات إضافة إلى غياب 10 لاعبين بسبب الإصابات فضلاً عن الإيقاف، مبدياً رضاه وسعادته عن النتيجة رغم وجود العديد من الملاحظات التي تحتاج إلى إعادة النظر، خاصة أنه تنتظرهم مباراة في غاية الأهمية أمام بني ياس في نصف نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة متمنياً عودة الغائبين.

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