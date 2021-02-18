فخر أبوظبي يتعادل مع السماوي في المواجهة الأفضل

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

تعادل الجزيرة وضيفه بني ياس 3-3 في لقاء الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة 17 من دوري الخليج العربي، خلال واحدة من أقوى وأسرع مباريات المنافسة في الموسم الحالي، والتي شهدت تحدياً مثيراً، وتقلبات في النتيجة التي بدأت بتقدم فخر أبوظبي بهدفين عن طريق كواس ومبخوت في الدقيقتين 9 و14، قبل أن يقلب السماوي الطاولة ويضيف 3 أهداف بواسطة جواو بيدرو (ق 41) ونيكولاس خمينيز هدفين في الدقيقتين 48 و50، وبعد أن كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة تمكن البديل إيزيكيل من إدراك هدف التعادل للجزيرة عند الدقيقة الرابعة من الزمن المهدر، وكانت المباراة قد شهدت احتساب ركلة جزاء في الدقيقة 90+2 للجزيرة نفذها علي مبخوت لكن فهد الظنحاني نجح في التصدي للكرة.

بالنتيجة رفع الجزيرة رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني متساوياً مع الشارقة المتصدر بأفضلية المواجهات المباشرة، ورفع السماوي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث.



جاءت المباراة منذ بدايتها على قدر التوقعات بأداء هجومي سريع من الفريقين، لكن الجزيرة أجبر ضيفه سريعاً على التراجع الدفاعي بعد أن شكل ضغطاً على مرماه بتحركات علي مبخوت وكواس والعامري وخلفان في المقدمة، لينجح فخر أبوظبي في التسجيل مبكراً عند الدقيقة التاسعة بواسطة الوافد الجديد براندلي كواس الذي تخطى أكثر من لاعب وسدد بقوة في المرمى محرزاً الهدف الأول، وقبل أن يفيق السماوي من صدمة الهدف، أضاف علي مبخوت الهدف الثاني عند الدقيقة 14 من هجمة منظمة، ليتحرر بني ياس من أسلوبه الدفاعي ويدخل أجواء اللقاء بهجوم متبادل مع مواصلة أفضلية الجزيرة في الاستحواذ والهجوم، دون أن يمنع ذلك جواو بيدرو من تقليص الفارق بهدف من تسديدة قوية من خارج الصندوق بعد مجهود فردي كبير عند الدقيقة 41.

وشهد الشوط الثاني انتفاضة قوية للسماوي الذي نجح في قلب الطاولة على ضيفه بإضافة هدفين سريعين عن طريق نيكولاس خمينيز في الدقيقتين 48 و50 لتشتعل المباراة من الطرفين، ويكثف فخر أبوظبي من هجومه بحثاً عن التعادل ما أدى إلى تراجع لاعبي السماوي إلى الدفاع لحماية المرمى وتامين تقدمه، مع تركيزه على المرتدات بوجود بيدرو في المقدمة، لتتاح بعض الفرص للفريقين دون أن تتم ترجمتها إلى أهداف، وفي الزمن المهدر تمكن البديل إيزيكيل من إحراز الهدف الثالث للجزيرة الذي حفظ به ماء وجه فريقه من الخسارة، خاصة أن الهدف سبقه إهدار علي مبخوت لركلة جزاء تصدى لها الحارس فهد الظنحاني، ليعلن الحكم بعد إكمال 6 دقائق من الزمن الضائع عن صافرة النهاية بالتعادل الإيجابي 3-3 الذي لم يغير خارطة الصدارة في المنافسة بنهاية الجولة 17.

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