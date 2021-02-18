شباب الأهلي ينجو من «الإعصار»

المصدر: دبي - علي الظاهري



نجح فريق شباب الأهلي في النجاة من «الإعصار»، والعودة بفوز ثمين بعد أن قلب الطاولة على مضيفه حتا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جرت على استاد حمدان بن راشد اليوم لحساب الجولة 17 لدوري الخليج العربي، ليرفع «الفرسان» رصيدهم إلى 29 نقطة، بينما تجمد رصيد «الإعصار» عند 5 نقاط. سجل حتا أولاً عن طريق ناهير بيسارا في الدقيقة 58، بينما جاءت أهداف شباب الأهلي عن طريق يحيى الغساني في الدقيقة 86 ومحمد جمعة في الدقيقة 87.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم وجود العديد من الفرص أمام شباب الأهلي لم يحسن استغلالها، أبرزها كرة محمد جمعة والتي كانت بمثابة الهدية من أقدام مدافع حتا لكنها اصطدمت بالعارضة، ورأسية كارلوس أدواردو التي ضاعت أمام المرمى. ونجح «الإعصار» في مفاجأة الضيوف بعد مرور ربع ساعة من عمر الشوط الثاني، بعد إنهاء صمت الشباك وتسجيل هدف رائع عن طريق كرة صاروخية سددها ناهير بيسارا من خارج المنطقة ليسجل أول أهدافه بقميص حتا منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية الأخيرة.

وحاول «الفرسان» إدراك التعادل لكن مهمتهم كانت صعبة في ظل لجوء حتا إلى إغلاق المساحات والتكتل الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة التي هدد في إحداها مرمى ماجد ناصر بعد تسديد عبدالله كاظم كرة ارتدت بالعارضة. وأشهر حكم المباراة أحمد بلال البطاقة الحمراء في الدقيقة 84 في وجه حبيب يوسف لاعب حتا بعد تدخل عنيف على لاعب شباب الأهلي، ليدرك الضيوف التعادل في غضون دقيقتين من حالة الطرد عن طريق البديل يحيى الغساني، ويؤكد «الفرسان» تفوقهم بعد قلب الطاولة وتسجيل هدف التقدم الثاني عن طريق اللاعب محمد جمعة.

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