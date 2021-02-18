النصر يصل "الثلاثين" وعجمان ينزف

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

وصل النصر للنقطة 30 مستعداً نغمة الانتصارات بعد فوزه على مضيفه عجمان 3-0، في المباراة التي أقيمت بإستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان ضمن الجولة 17 لدوري الخليج العربي، وعمقت النتيجة من جراح عجمان صاحب النقطة التاسعة وهي الخسارة الثالثة له في الدور الثاني.

جاءت المباراة مثيرة بادر فيها صاحب الأرض بالهجوم منذ الدقيقة الثانية ورد عليه النصر بذات الإيقاع الهجومي ليثمر عن ذلك هدف مبكر في الدقيقة 12 لصالح النصر سجله ضياع سبع من تسديدة بعيدة اصطدمت بالمدافع عبد الرحمن راكان وخادعت الحارس علي الحوسني، وساهم الهدف في رفع وتيرة المباراة وتبادل الهجمات للفريقين، قابل ذلك تألق الحارسين علي الحوسني وأحمد شامبيه.

واجتهد عجمان في تعديل النتيجة وضاعت له أثمن الفرص "ق 34" من البرازيلي لياندرو الذي انفرد بالمرمى بعد تمريرة متقنة من جارديل ولكن شامبيه نجح في التصدي له ببراعة وبعدها بدقيقة واحدة احتسب الحكم الدولي ركلة جزاء نتيجة احتكاك شامبيه مع لياندرو ولكنه عاد وألغى القرار بعد مراجعة تقنية "الفار" واستمر اللعب متكافئاً حتى انتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف.

وفي الشوط الثاني، كرر عجمان بدايته القوية ولاحت فرصة في أول دقيقة للمهاجم مايغا الذي سدد في المرمى ولكنه كان في وضع تسلل، وفي الوقت الذي سعى فيه صاحب الأرض للتعديل، استفاد ريان منديز من خطأ دفاعي من وليد اليماحي داخل الصندوق سجل منه الهدف الثاني "ق 52" وظهر تفوق النصر بعد الهدف مع بعض المحاولات الخجولة لعجمان، تصدى لها شامبيه ثم عاد ريان منديز ليضيف هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه من تسديدة قوية داخل الصندوق "ق 86" وكان بمثابة الحاسم للمباراة.

وفي الوقت البديل كاد تيغالي أن يكسر حاجز صيامه عن التسجيل بعد 8 جولات عندما سجل هدفاً رابعاً احتسبه الحكم محمد عبد الله حسن ثم عاد وألغى القرار بعد مراجعة "الفار" لتنتهي المباراة بفوز النصر 3-صفر.

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