تحرير «الأسود الثلاثة» من قيود السفر

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

حصل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على إعفاء من قيود السفر الحكومية بسبب فيروس كورونا، بما يسمح للمنتخب الإنجليزي، بالسفر إلى ألبانيا الشهر المقبل، لخوض مباراته في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وكان قد تم تعليق جميع الرحلات الجوية المباشرة بين المملكة المتحدة وألبانيا منذ 22 ديسمبر الماضي، ويتعين على أي شخص يسافر إليها عبر طريق آخر، أن يعزل نفسه عند عودته.

ومنذ ظهور متغيرات «كوفيد 19»، الأكثر ضراوة وانتشارها السريع بعد عيد الميلاد، أزالت الحكومة الإنجليزية الإعفاء الشامل من قيود السفر لرياضة النخبة، ما أدى إلى تبديل الملاعب في اللحظة الأخيرة لمجموعة من مباريات الأندية الأوروبية.

لكن اتحاد كرة القدم الإنجليزي، ظهر متفائلاً، وأكد أن خطط إنجلترا لن تتأثر، وبالفعل حصل على إعفاء من قيود السفر الحكومية، فيما تواصل الأندية الضغط للحصول على إعفاء للاعبيها الدوليين من الحجر الصحي، بعد عودتهم إلى إنجلترا عقب مشاركاتهم مع منتخبات بلادهم.

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