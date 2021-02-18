«الأبيض» يحافظ على ترتيبه الـ 74 عالمياً

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

حافظ المنتخب الوطني الأول، على مركزه الـ 74، وبرصيد 1326 نقطة، في التصنيف العالمي الصادر اليوم الخميس، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، والذي تصدره المنتخب البلجيكي.

فيما جاء ترتيب «الأبيض» في المركز الثامن على مستوى قارة آسيا، فيما تصدرت اليابان منتخبات القارة، بحلول منتخبها في المرتبة 27 عالمياً برصيد 1502 نقطة، متقدماً أمام إيران، التي جاءت في المرتبة 29 على الصعيد العالمي، وجاءت منتخبات كوريا الجنوبية في المرتبة 38، وأستراليا بالمرتبة 41، وقطر بالمرتبة 58، والسعودية بالمرتبة 67، والعراق بالمرتبة 69 عالمياً.

كما احتل منتخبنا الوطني الترتيب الثامن أيضاً، على الصعيد العربي، بعد منتخبات تونس والجزائر والمغرب ومصر وقطر والسعودية والعراق، والتي سبقته في الترتيب بوجودها في المراكز 26 و31 و33 و49 و58 و67 و69 في التصنيف العالمي.

والجدير بالذكر، أن التصنيف العالمي، لم يشهد الكثير من التغييرات في الشهر الماضي، وذلك بسبب عدم خوض الكثير من المباريات في هذه الفترة، حيث تستعد المنتخبات الآسيوية في الأشهر المقبلة، لاستئناف التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

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