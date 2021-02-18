أحمد الطيب يغادر اللجنة الأولمبية الوطنية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

غادر أحمد الطيب، اللجنة الأولمبية الوطنية ، بعد 6 سنوات شغل خلالها منصب مدير الشؤون الرياضية والفنية باللجنة، ونشر الطيب تغريدة على حسابه في تويتر قال فيها: «بعد 6 سنوات قضيتها بين أروقة اللجنة الأولمبية الوطنية، حان الوقت لكتابة تلك الكلمة التي لن تعكس مدى امتناني وتقديري لتلك المؤسسة الرياضية الوطنية العريقة، حيث القيم والمبادئ الأولمبية السامية والتجارب التي لن تنسى».

وأضاف: «جزيل الشكر والتقدير لكل فريق العمل والإخوة في الاتحادات الرياضية والمجالس الرياضية واللجان الرياضية والأندية الذين كانوا خير داعم لي ولمسيرتي طوال تلك الفترة، والآن حان وقت البحث عن تجربة جديدة أخرى سعياً لخدمة رياضة الإمارات، مع خالص أمنياتي للجميع بدوام التوفيق والتميز».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز