الوصل يفتقد 5 نجوم أمام كلباء غداً

المصدر: دبي-علي شدهان

يفتقد فريق الوصل الأول لكرة القدم، إلى خدمات 5 من نجوم تشكيلته الأساسية في مباراته المهمة غداً الجمعة أمام ضيفه اتحاد كلباء ضمن الجولة 17 لدوري الخليج العربي.

قائمة النجوم

وتضم قائمة النجوم ال5، الدولي علي سالمين وعبدالرحمن علي لتراكم البطاقات الصفراء، وسالم العزيزي وحمد البلوشي وعبدالله جاسم للالتحاق بالخدمة الوطنية.

ثقة عالية

وأبدى البرازيلي اودير هيلمان مدرب فريق الوصل، ثقته العالية في مقدرة فريقه على حصد النقاط الثلاث، لافتا إلى أنه لن يجري عمليات "تدوير" في الوصل بعدما عمل على ذلك مع بداية توليه القيادة الفنية للتعرف إلى إمكانيات كل لاعب على حدة، والفريق بصورة جماعية.

نسيان الفرحة

وأعلن هيلمان جاهزية الوصل لمباراة الجمعة، مشددا على أن فرحة الفوز على النصر في "ديربي بر دبي" في الجولة الماضية من الدوري، قد أصبحت في طي النسيان بعد 24 ساعة من انتهاء تلك المباراة.

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