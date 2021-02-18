قمة «الصالات» تجمع النصر وشباب الأهلي غداً

المصدر: (الشارقة- البيان الرياضي)

تقام اليوم مباراتان في ختام مباريات الدور الثاني لدوري كرة قدم الصالات في نسخته الحادية عشرة، وتستكمل المباريات غداً بمباراتين أيضاً، تحسمان لائحة الترتيب لتوزيع الفرق على مجموعتي «البلاي اوف»، الذي يتأهل له 8 فرق.

وتجمع مباراتا اليوم بين الظفرة وخورفكان، ويلتقي الشارقة مع الحمرية، أما مباراة القمة فتجمع بين شباب الأهلي والنصر غداً في السباق نحو المركز الأول، وسيكون التعادل لمصلحة شباب الأهلي بأفضلية المواجهات المباشرة، ويلعب غداً أيضاً دبا الحصن أمام البطائح بفرصتي الفوز أو التعادل، لضمان التأهل ثامناً للمجموعة، وستلعب المباراتان في توقيت واحد.

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