عجمان والنصر.. تحديد المسار

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، دبي - عدنان الغربي

يشهد استاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في الخامسة والنصف من مساء اليوم، لقاء الجريحين عجمان وضيفه النصر ضمن الجولة 17 لدوري الخليج العربي في مواجهة صعبة للفريقين من أجل تحديد المسار بعد خسارتيهما الجولة الماضية، ويدخل عجمان المباراة وفي رصيده 9 نقاط بينما النصر 27 نقطة.



مشوار

وأكد أيمن الرمادي مدرب عجمان أهمية مباراة اليوم مثل جميع المباريات في المشوار المتبقي من الدوري، مشيراً إلى أن خسارة بعض النقاط أمام المنافسين المباشرين لن يؤثر معنوياً على فريقه لأن البقاء لا تحسمه فقط تلك المواجهات المباشرة مع المنافسين تحت الجدول، واصفاً مباراة اليوم بالمهمة لفريقه بعد الخسارة الماضية من حتا، موضحاً إن النصر فريق كبير وصاحب إمكانيات تؤهله للمنافسة على البطولة



مشكلة

واعترف رامون دياز مدرب النصر، أن فريقه يعاني من مشكلة هجومية وأنه يحتاج إلى القليل من الوقت لعلاجها في ظل الجهود الكبيرة الذي يبذلها من أجل تطوير الأداء العام، مشيراً إلى أن المباراة فرصة للظهور بالصورة المطلوبة والعودة إلى سكة الانتصارات، وقال: لعبنا بشكل مقبول أمام الوصل وكنا الأفضل انتشاراً ولكننا افتقدنا الفاعلية الهجومية أمام المرمى، ولم نستطع أن نترجم السيطرة على أرض الملعب بالنتيجة.

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