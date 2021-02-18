حتا وشباب الأهلي.. المفاجآت واردة

المصدر: دبي - علي الظاهري، إيهاب زهدي

يحل فريق شباب الأهلي ضيفاً ثقيلاً على حتا اليوم على استاد حمدان بن راشد في الساعة الثامنة والربع مساءً، لحساب الجولة 17 لدوري الخليج العربي، ويسعى أصحاب الأرض إلى الخروج بنتيجة إيجابية أو تفجير مفاجأة، حيث أن رصيده 5 نقاط في المركز الأخير، بينما يتطلع الضيوف إلى العودة بثلاث نقاط ثمينة تعزز من تقدمهم نحو الأمام، حيث يحتل الفريق حالياً المركز السادس برصيد 26 نقطة.

فرصة

وأكد فلاديمير فيرموزيتش مدرب فريق حتا، أن مواجهة شباب الأهلي بمثابة نهائي آخر لهم، وستكون فرصة للاستمتاع عطفاً على ما يضمه الفريق المنافس من نجوم وأسماء كبيرة، مشيراً إلى أنه لا مستحيل في عالم كرة القدم، وكل الاحتمالات واردة رغم أن المنطق يرجح كفة شباب الأهلي للفوز، وسيظل فريقه متمسكاً بالأمل، موضحاً إن الفريق سيسعى لاستثمار كل ما لديه من طاقة وإمكانيات للخروج بالنتيجة المرضية.

من جانبه، تمنى مهدي علي مدرب شباب الأهلي، أن تكون مواجهة حتا، فرصة لعودة شباب الأهلي مرة ثانية إلى سكة الانتصارات، وانطلاقة جديدة لتحقيق النتائج الإيجابية ومواصلة العمل، من أجل تحسين مركز الفريق في جدول الترتيب، وأشار إلى أن مواجهة حتا تأتي بعد التعادل مع الوحدة، وعقب سلسلة من حالات الفوز، وإلى أن المباراة لن تكون سهلة.

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