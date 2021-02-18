الجزيرة وبني ياس... تأكيد القوة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى، محمد صادق

يلتقي الجزيرة بضيفه بني ياس، عند الثامنة و15 دقيقة مساء اليوم، لحساب الجولة 17 من دوري الخليج العربي، في مباراة يسعى خلالها كل فريق لتأكيد قوته، ومواصلة نتائجه الإيجابية، مع حصد النقاط، بحثاً عن صدارة الترتيب، ويمتلك الفريق 36 نقطة، متساوياً مع الشارقة المتصدر بفارق المواجهات المباشرة، لكن مهمته لن تكون سهلة أمام منافسه، الذي يحتل الترتيب الثالث برصيد 32 نقطة.

من جانبه، أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، أن جميع عناصره على أهبة الاستعداد، دون أي نقص، واصفاً المباراة بالصعبة، موضحاً أن السماوي حقق نتائج متميزة في الموسم الحالي، ونجح في التقدم بجدول الترتيب، بعد مجهود كبير من لاعبيه، مشيراً إلى أن منافسه يتميز أيضاً بطريقة هجومية، نتيجة جودة لاعبيه، مؤكداً احترامه لبني ياس، موضحاً في ذات الوقت أن تركيزه ليس على المنافس، ولكن على تحضير فريقه بشكل جيد للمباراة، حتى يتمكن من تحقيق الفوز.

مواجهة

بدوره، أكد دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، أن مواجهة الجزيرة بمثابة اختبار قوي للفريق، للتعرف إلى مدى قوتنا وجدارتنا في دوري الخليج العربي الموسم الحالي، مشيراً إلى أنه يتوقع أن تأتي المباراة قوية ورائعة بين الفريقين، لما يملكانه من إمكانات عالية. وأضاف: أطالب اللاعبين بالاستمتاع باللقاء، في مواجهة أقوى فرق الدوري، ومتصدر الترتيب بالمناصفة مع الشارقة.

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