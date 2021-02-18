الظفرة والشارقة.. البقاء والصدارة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى، الشارقة - ياسر قاسم

يستقبل الظفرة على ملعبه استاد حمدان بن زايد ضيفه الشارقة عند الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم ضمن جولات الأسبوع 17 من دوري الخليج العربي، حيث يسعى فارس الظفرة الذي يمتلك 16 نقطة برصيده في المركز العاشر لتأمين موقفه بالبقاء.



كما تنتظر حامل اللقب الشارقة مهمة صعبة، لا سيما بعد اشتداد التنافس على الصدارة بعد التساوي مع الجزيرة في الرصيد نفسه «36 نقطة».



مواجهة

من جانبه، أكد السوري محمد قويض مدرب الظفرة أن مواجهة اليوم صعبة على الفريقين لأنهما قادمان من خسارة حسب قوله، موضحاً أن كل فريق سيبذل قصارى جهده من أجل العودة لمربع الانتصارات وحصد النقاط، وأكد قويض أنه رغم النتائج السلبية الأخيرة لكنه يثق في فريقه ويدرك تماماً أنه حال اكتمال صفوفه فإنه يمكن أن يقدم أفضل المستويات ويحقق أفضل النتائج.



موقف

بدوره، أكد عبد العزيز العنبري، أنه بالرغم من موقف فريقه بعد خسارة 5 نقاط في آخر جولتين، إلا أنه لا يوجد أي تأثير معنوي سلبي من المباراة السابقة وجميع اللاعبين في حالة تركيز جيدة، موضحاً إن فريقه جاهز لتقديم مباراة جيدة، ولديه الثقة الكاملة في جميع اللاعبين لتصحيح الأوضاع والعودة سريعاً لطريق الانتصارات.

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