البياوي: هدفي إبقاء «الذئاب» في أضواء المحترفين

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

وجه التونسي ناصيف البياوي مدرب الفجيرة الجديد شكره لإدارة النادي على الثقة الغالية التي منحت له بتولي تدريب فريق الذئاب في المرحلة المقبلة من دوري الخليج العربي.

وأشار إلى انه يسعى إلى تحقيق أهداف وتطلعات النادي وذلك بإبقاء الفريق ضمن كبار دوري المحترفين، لافتاً إلى أن الفجيرة وبما يملكه من إمكانات قادر على التواجد مع الكبار لمواسم قادمه.

ووصف البياوي دوري الخليج العربي بأنه يعد من بين أقوى الدوريات على مستوى الوطن العربي، بحكم تواجد مدربين على مستوى عال من الكفاءة والخبرة، ولاعبين أجانب يتمتعون بإمكانات فنية عالية ،مجدداً سعادته بالتواجد في دورينا.

ونفى البياوي أن يكون قد خاطر بتاريخه التدريبي الطويل عندما قبل بمهمة تدريب الذئاب اعتباراً من منتصف الموسم الحالي، منوهاً إلى انه مدرب محترف ويعرف كيف يقود الفريق إلى تحقيق النتائج المطلوبة.

وتابع: في مسيرة كل مدرب هناك محطات إيجابية وسلبية ،منوهاً إلى أن المخاطرة قد تحدث حتى ولو استلمت التدريب منذ بداية الموسم، ملمحاً إلى انه تعايش مع ظروف مماثلة كالتي يمر بها الفريق الفجراوي ونجح فيها.

وعن مباراة العين يوم الجمعة، أشار إلى أنها تأتي ضد فريق قوي محلياً، وكذلك على مستوى آسيا، والعين يعد واحداً من أهم الفرق التي مثلت الكرة الإماراتية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن الفريق المضيف سيأتي للقاء بنشوة فوزه على الشارقة، وفريقي أيضاً حقق الانتصار على الظفرة، موجهاً الشكر للمدرب السابق الصربي غوران، الذي قاد الفريق في الفترة السابقة وقدم عملاً تدريبياً جيداً. وقال: سنحاول أن نكون نداً قوياً للعين.

وأشار إلى انه تولى الفريق منذ 24 ساعة فقط، وسيعمل على بعض الجزئيات على مستوى التركيز والتكتيك الجماعي وتطوير الأداء، وصولاً لتحقيق النتائج الإيجابية.

من جانبه قال التونسي فراس إن فريقه تناسى فوزه قبل أيام على الظفرة، بعد أن حصلنا على 3 نقاط غالية تساوي 6 نقاط ،ولابد من التهيؤ الجيد للقاء الزعيم.

ورحب بالعربي بمواطنه المدرب التونسي البياوي في قلعة الذئاب، مشيراً إلى أن اللاعبين سعداء بقدوم المدرب الجديد ،وبالتأكيد تقدموا بشكرهم للصربي غوران الذي قاد الذئاب في الفترة الماضية.

وقال سنحاول تجنب الأخطاء الفردية وأن يكون التركيز حاضراً.

وتمنى أن تكون انطلاقة الفريق الحقيقية من ملعب هزاع بن زايد، وأن يتمكن الفجيرة من تحقيق أول فوز له خارج الديار على العين.

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