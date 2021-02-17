مدرب العين: فوزنا على الشارقة لا يعني شيئاً ما لم نستمر في الانتصارات

المصدر: العين- طلحة عبد الله

يرى المدرب البرتغالي، بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، أن الفوز الذي حققه فريقه على الشارقة المتصدر بالجولة السابقة، لا يعنى شيئاً، في حال عدم الاستمرارية في تحقيق النتائج الإيجابية، بالفوز على الفجيرة في المباراة المقبلة، لحساب الجولة 17 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وأشار إلى أن الفوز على حساب المتصدر، لم يساعد العين في تحسين موقعه بالترتيب العام لفرق الدوري على النحو المطلوب، للاقتراب أكثر من الصدارة، ولذلك، فلا بد من تحقيق المزيد من الانتصارات.

وقال مدرب العين، في المؤتمر الصحافي التقديمي للمواجهة الفريق أمام الفجيرة: أمامنا تحدٍ مهم، ونحن مطالبون بإظهار قدراتنا الحقيقية، خصوصاً أننا خلال هذا الأسبوع، استعدنا جهود بعض اللاعبين الذين غابوا عن مباريات الفريق لفترة من الزمن، غير أن الأمور لن تكون سهلة، فقد أحدث فريق الفجيرة تغييرات فنية جديدة، بإنهاء عقد المدرب السابق، والتعاقد مع مدرب جديد، وستكون هذه المباراة كأنها الأولى لنا في هذا الموسم، لأننا لا نعرف شيئاً عن أفكار المدرب الجديد، ومن المتوقع أنه عمل خلال الفترة الأخيرة عقب توليه قيادة الفريق، على إحداث بعض التغييرات، وهذا يمثل تحدياً بالنسبة لنا، وينبغي أن نقدم مستوى لا يقل عما ظهرنا به في الجولة السابقة، سعياً للحصول النقاط الثلاث، من أجل التقدم في الترتيب، وهذا يتطلب أن ندخل أجواء المباراة بقوة منذ البداية، وأن ننظر للمواجهة المقبلة، على أنها الأهم بالنسبة لنا في الموسم، على أن يكون هدفنا الأول، هو حصد نقاطها الثلاث.

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