التعادلات تُشعل وصافة «الهواة» وتخدم الإمارات المتصدر

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ساهم عدد من النتائج التي انتهت عليها مباريات الجولة 12 من مسابقة دوري الهواة في اشتعال صراع الوصافة بعد أن فقد العروبة الوصيف نقطتين على ملعبه ولم يستفد البطائح الثالث من تعادل العروبة ليقع هو الآخر في الفخ نفسه بالتعادل بهدفين أمام الحمرية، ويعد فريقا الإمارات متصدر الترتيب ودبا الحصن أكبر المستفيدين من الجولة بعد تحقيقهما الفوز على الذيد ومصفوت على التوالي، وأيضاً فاز التعاون على مسافي في ديربي رأس الخيمة.

بطاقة

شهدت الجولة 12 إشهار الحكام لبطاقة حمراء واحدة كانت من نصيب لاعب الذيد مازن بن جمعة، والذي تعرّض للطرد الثاني هذا الموسم، حيث كان الأول أمام البطائح في الجولة السابعة، وهو الطرد الذي أثار حالة من الجدل لتتدخل لجنة الاستئناف حينها وتقبل الشق المستعجل في استئناف نادي الذيد على قرار لجنة الانضباط بإيقاف اللاعب 4 مباريات وتغريمه 8 آلاف درهم لاعتدائه على لاعب فريق البطائح من دون كرة، ليتم وقف تنفيذ عقوبة الإيقاف ويعود مازن بن جمعة لمبارياته مع فريقه، قبل أن يعاود الكرة أول من أمس ويطرد أمام الصقور

فيما خرجت البطاقة الصفراء 21 مرة، وجاءت الجولة فقيرة تهديفياً، حيث سُجل 13 هدفاً في المباريات الخمس، ولم يحدث تغيير في قائمة الهدافين بنهاية الجولة، فالنيجيري نوانيري لاعب العروبة مازال في الصدارة برصيد 11 هدفاً يليه محترف الإمارات البرازيلي ديجو سيلفا بعشرة أهداف.

مفاجأة

ومضى الإمارات في طريق الانتصارات وأحبط مفاجآت الذيد الذي تقدم بالهدف الأول، لكن خبرة الصقور رجحت الكفة في نهاية الأمر بفضل محترفيه البرازيلي ديجو كوستا والوافد الجديد الأردني ياسين البخيت اللذين كفلا للصقور ثلاث نقاط غالية رفعت رصيده إلى 24 نقطة بفارق 3 نقاط عن العروبة وصيف الترتيب وأربع نقاط عن البطائح صاحب الـ 20 نقطة.

من جانبه، لم يستفد العروبة من فوزه قبل أسبوع على البطائح برباعية ليفقد الفريق نقطتين غاليتين أمام جاره دبا الفجيرة، ولم يتمكن مدرب العروبة التونسي فتحي العبيدي من قراءة مجريات اللقاء جيداً بعد أن قام بسحب النيجيري فيكتور نوانيري هداف دوري الأولى وصاحب الهدف الوحيد خلال المباراة، لتبدو على وجه اللاعب نوانيري علامات عدم الرضا من قرار مدربه، خصوصاً وأن اللاعب شكل خطورة بالغة على مرمى دبا، وأجبر أكثر من لاعب في خط الدفاع على مراقبته ليرتاح لاعبو النواخذة بعد مغادرة نوانيري لأرضية الملعب ويتقدم أطراف الدفاع لمساندة الهجوم لتسبب هذه الوضعية حالة ارتباك وسط لاعبي العروبة.

سوزا 88

وعلى ملعب الحمرية انتهت مباراة ديربي الشارقة بين الحمرية والبطائح على وقع التعادل الإيجابي بهدفين، وكان الحمرية قريباً جداً من تحقيق الفوز الثاني على التوالي لولا إدراك الفريق الضيف للتعادل في الوقت بدل الضائع المقدّر بأربع دقائق عبر البرازيلي واندرسون، ويفقد الفريقان نقطتين ويرفع الحمرية رصيده إلى 17 نقطة.

كما قاد الوافد الجديد البرازيلي ماركوس سوزا فريقه دبا الحصن إلى تحقيق فوز غالٍ جاء قبل دقيقتين على نهاية مباراة الفريق أمام مصفوت ليحافظ الحصن على آمال الصعود بعد أن رفع رصيده إلى 18 نقطة متساوياً مع دبا الفجيرة لينجح مدرب الفريق الحصناوي الجديد عبد الغني المهري في مهمته الأولى مع الفريق الأخضر.

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