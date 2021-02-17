زاناردي: خورفكان يرغب في تعديل الأوضاع بعد الهزائم الأخيرة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

وصف البرازيلي كايو زاناردي مدرب فريق كرة القدم بنادي خورفكان، مواجهة الوحدة، بالمهمة لفريقه، وأضاف أنها تأتي في توقيت يفرض على الفريق تعديل وضعه، بعد الخسارة أمام النصر وبني ياس مؤخراً، وأشار إلى أنها تعتبر المباراة الثالثة للنسور في الدور الثاني من مسابقة دوري الخليج العربي، وبلا شك سيكون الفوز مطلب فريقنا. وتابع، نعلم جيداً أن منافسا من الفرق القوية، وهو يرغب في الانتصار بالطبع، لكنا ذاهبون إلى العاصمة أبوظبي، من أجل أن نقدم مباراة جيدة، ونعود بالنقاط الثلاث.

وتابع: لقد راجعنا هفوات المباراة السابقة، ووقفنا على أخطائنا، وعملنا على تصحيحها، حتى لا تتكرر، وكل اللاعبين عملوا بجد كبير وإصرار، وهم يدخلون لقاء الوحدة بهدف واحد، وهو العودة بالنقاط الثلاث.

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