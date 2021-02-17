رازوفيتش: الوحدة لا يتوقع مباراة سهلة أمام خورفكان

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

قال الصربي فوك رازوفيتش، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، إنه لا يتوقع مباراة سهلة في مواجهة خورفكان الذي يحل ضيفاً على العنابي، مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة السابعة عشرة من دوري الخليج العربي.

وأكد رازوفيتش على أهمية اللقاء بالنسبة للوحدة، خاصة وأن المباراة تأتي بعد تعادل العنابي في آخر مباراتين أمام الشارقة وشباب الأهلي، ولذلك يسعى الفريق للفوز لأنه سيكون في غاية الأهمية.

وأضاف أن الفوز على خورفكان يتطلب بذل الفريق قصارى جهده من أجل تحقيق الفوز وخوض المباراة بوتيرة عالية على مدار التسعين دقيقة، مشيراً إلى أن خورفكان يقدم أداء جيداً ولا ينسى مباراة الدور الأول التي شكل فيها «النسور» صعوبات للوحدة، إضافة إلى ظهورهم بشكل قوي أمام العين والنصر، معرباً عن ثقته وإيمانه بقدرات لاعبيه على الفوز.

وكشف رازوفيتش عن أن موقف المهاجم السوري عمر خريبين من المشاركة في اللقاء لم يتحدد بشكل نهائي، وينتظر قرار الجهاز الطبي ومدى جاهزيته، فيما بقية العناصر جاهزة للقاء، مشيراً إلى أن البرازيلي المقيم جواو ماركوس عاد للتدريبات وشارك في مباراة الرديف أمام شباب الأهلي، ويحتاج للوقت والصبر من أجل التواجد بشكل أقوى مع الفريق الأول.

إصابات



بدوره عزا الدولي خليل إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ابتعاد العنابي عن المنافسة على البطولات الموسم الحالي إلى الإصابات العديدة، التي ضربت صفوف الفريق، ولمدة طويلة في بعض الأحيان.

وقال: «للأسف الفريق لم يلعب بتشكيلة ثابتة أغلب مباريات الموسم، بسبب الإصابات المتكررة، ما أسهم بشكل كبير في فقدان العديد من النقاط والابتعاد عن المنافسة». وأضاف: «أمامنا مباراة صعبة أمام خورفكان خصوصاً أن المنافس عزز صفوفه في الانتقالات الشتوية، ولكننا ندخل المباراة بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاث».

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