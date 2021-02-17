«الآسيوي» يعلن الأندية المستضيفة للأبطال

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

يعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الساعات المقبلة، الأندية المختارة لاستضافة مباريات مجموعتها في دوري أبطال آسيا 2021، خلال الفترة من 14 إلى 30 أبريل المقبل لمجموعات غرب آسيا، ومن 21 أبريل إلى 7 مايو لمجموعات شرق آسيا، بعدما تم إغلاق باب قبول طلبات الأندية بهذا الشأن.

وسيكون هناك تنافس بين بعض الأندية على الاستضافة، بعدما كشف الشارقة عن رغبته في استضافة مبارياته في المجموعة الثانية، وفي الوقت نفسه، تقدم القوة الجوية العراقي بطلب رسمي، لاستضافتها في مدينة البصرة، في حال تأهله، كما أبدى الوحدة السعودي، رغبته في استضافة المجموعة نفسها حال تأهله.

في حين، سيكون الهلال السعودي منفرداً بطلب استضافة المجموعة الأولى، وأبدى الأهلي السعودي، رغبته في استضافة المجموعة الثالثة، فيما طلب النصر السعودي استضافة المجموعة الرابعة، أما المجموعة الخامسة فأبدى الوحدة الإماراتي، رغبته في استضافتها حال تخطيه الزوراء العراقي في الملحق الآسيوي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز