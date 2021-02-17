محمد مطر غراب: انتقالات الشتاء أشعلت دورينا

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أرجع المحلل الفني الكابتن محمد مطر غراب، التغيير الكبير الذي طرأ على جدول دوري الخليج العربي في معظم المراكز، واشتداد المنافسة في المقدمة وآخر الجدول إلى الانتقالات الشتوية، ومراجعة معظم الفرق حساباتها، ما انعكس إيجاباً على تحسن واضح في وضعها الفني وجاهزيتها في الدور الثاني، مشيراً إلى أن الجولات الثلاث من الدور الثاني عبرت عن هذه الحالة بوضوح، لا سيما الجولة الـ 16 التي تجسدت فيها قوة المنافسة على صعيد الصدارة أو الكفاح من أجل البقاء.

وأوضح غراب في تصريحات لـ«البيان الرياضي»، إن زوال فارق الـ 5 نقاط بين الشارقة ومنافسه المباشر الجزيرة سببه الاستقرار والتحسن الكبير في فريق الجزيرة مع وجود مشكلة فنية للشارقة تحتاج للمراجعة، مستبعداً في الوقت نفسه استمرار حالة التراجع في فريق الشارقة.

حظوظ

وأوضح أن حظوظ الفريق حالياً متوفرة في الدفاع عن اللقب برغم خسارته 5 نقاط في 3 مباريات نظراً إلى أن الشارقة لديه إمكانات جيدة وأحواله مستقرة وقادر على الاستمرار في المنافسة بقوة، مبيناً أن أكثر ما يقلق الشارقة هو تحسن حالة المنافسين الجزيرة وشباب الأهلي والعين، وهذه الوضعية تتطلب مزيداً من التركيز لفريق الشارقة خصوصاً أنه يواجه الجزيرة بعد الجولة المقبلة.

صراع

كما تحدث غراب عن صراع البقاء وقال إن الحديث جاء مبكراً عن حصر المنافسة على الهبوط بين الثلاثي الفجيرة وعجمان وحتا، مشيراً إلى أنهم الأقرب حالياً في الجدول ولكن تراجع الظفرة وخورفكان يسحبهما أيضاً إلى المنافسة على البقاء في ظل التغيير، الذي طرأ على منافسيهم خصوصاً أن الفوارق أصبحت تضيق جولة بعد الأخرى، مبيناً أن الفجيرة حقق مكسباً مهماً بفوزه على الظفرة، وكذلك حتا بفوزه على عجمان، الذي فاز قبلها على الفجيرة والظفرة.

تأثير

وأكد محمد مطر غراب أن هناك فرقاً لها تأثير قوي على المنافسة في الصدارة وهي بني ياس والوحدة وشباب الأهلي والعين، بما تقدمه من مستوى يجعلها قادرة على تغيير مراكزها في وقت تراجعت فيه فرق أخرى مثل خورفكان واتحاد كلباء والظفرة، موضحاً أن فريقي الوصل والنصر وضعهما مختلف نظراً لتولي مدربين جديدين المهمة في منتصف المسابقة، ومن الصعب محاسبة مدرب حضر في هذا التوقيت، وبالتالي لا يمكن مطالبته بالمنافسة على بطولة، وعموماً حدث تقدم وتحسن في فريق الوصل والمدرب أعطى مردوداً جيداً يجعل الوصل من فرق الوسط في الجدول.

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