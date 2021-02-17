«الوحش» خالد عيسى.. تصدى للشارقة وأعاد «الزعيم» للواجهة

المصدر: دبي - العوضي النمر

عاد خالد عيسى حارس العين بعد غياب جولتين بسبب المرض «وحشاً» تصدى لكل محاولات الشارقة لخطف الفوز، ودافع عن عرين الزعيم ببسالة مما ساهم في عودته للواجهة من خلال تحقيق فوز غال طال انتظاره، مما أهله لنيل لقب أفضل حارس خلال الجولة السادسة عشرة لدوري الخليج العربي.

وقال زكريا العوضي حارس المنتخب الوطني والعين الأسبق: شهدت الجولة مشاركة 15 حارساً للمرمى، مني مرماهم بـ 26 هدفاً، وتعتبر ثالث أكثر الجولات تهديفاً بعد الجولة الأولى والسادسة، وقد حافظ الحراس على نظافة الشباك لثلاثة فرق هي (الجزيرة، حتا، الوصل)، فيما تعرض حارس الظفرة المخضرم عبد الله سلطان للطرد مع زميله المدافع عصام العدوة مما أثر على نتيجة الفريق أمام الفجيرة وخرج خاسراً بنتيجة 4 مقابل هدفين.

كما تعتبر الجولة الـ 16 من أكثر الجولات احتساباً لركلات الجزاء، حيث تم احتساب 6 ركلات جزاء في هذه الجولة، التي غاب عنها عدد من الحراس الأساسيين، مثل خالد السناني، محمد يوسف، عبد الله التميمي، حميد عبد الله، ولا شك أن الشارقة وشباب الأهلي تأثرت نتيجتهما في هذه الجولة بسبب غياب حارسهما الأساسي عادل الحوسني وماجد ناصر.

دور مؤثر

وأشاد زكريا العوضي بالحارس المخضرم علي خصيف، وكذلك بالحارس الحتاوي الشاب محمد وليد، إضافة إلى تألق محمد الشامسي الحارس الوحداوي الذي عاد لجزء من مستواه في مباراة الوحدة وشباب الأهلي، وقال العوضي: الحراس قدموا مستوى طيباً خلال الجولة المنتهية وكان لهم دور مؤثر في نتائج فرقهم، وأوضح، لازلت أطالب بضرورة منح الفرصة للعناصر الشابة من أجل زيادة التنافس مع الحراس المخضرمين. كما همس زكريا العوضي في أذن حارس مرمى كلباء يوسف الزعابي، بقوله يجب أن تنتصر على زيادة وزنك فأنت حارس محترف ومثل تلك الزيادة تؤثر على مستواك خلال المباريات.

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