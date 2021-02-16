قويض: مباراتنا أمام الشارقة صعبة على الفريقين

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أكد السوري محمد قويض مدرب الظفرة أن مواجهة فريقه للشارقة بعد غد الخميس صعبة على الفريقين، لأنهما قادمان من خسارة حسب قوله، ذاكراً أن كل فريق سيبذل قصارى جهده، من أجل العودة لمربع الانتصارات وحصد النقاط،

وأضاف: نعمل على الاستفادة من إقامة المباراة على ملعبنا للعودة بتخطي الشارقة خصوصاً أن الفوز يرفع رصيدنا إلى 19 نقطة قبل 9 مباريات من النهاية، وهو ما يرفع الضغط عن اللاعبين، ويضعنا في مركز جيد.

وأكد قويض أنه رغم النتائج السلبية الأخيرة لكنه يثق بفريقه، ويدرك تماماً أنه حال اكتمال صفوفه فإنه يمكن أن يقدم أفضل المستويات ويحقق أفضل النتائج، وأضاف: عانينا من النقص في آخر 3 مباريات بشكل كبير، بجانب التعرض لطرد لاعبين في المباراتين السابقتين، وهو ما انعكس سلباً على نتائجنا، ولدينا أيضاً بعض الغيابات أمام الشارقة، لكننا قادرون على تجاوز كل هذه الظروف بالعمل الجاد والاجتهاد في أرضية الملعب.

وأثنى مدرب الظفرة على الشارقة وقال إن وجوده على صدارة المنافسة يكفي لتأكيد قوته، مشيراً إلى أن منافسه يتميز بوجود 4 عناصر هجومية بإمكانات عالية، و6 لاعبين بقدرات دفاعية عالية، ذاكراً أن المدرب عبد العزيز العنبري نجح في صناعة فريق قوي ومنظم لديه أسلوبه الخاص، وأضاف: رغم قوة المنافس وأهمية المباراة بالنسبة له في ظل منافسة الجزيرة له على الصدارة، لكننا عازمون على الخروج بنتيجة إيجابية وأثق بأن اللاعبين سيقدمون أفضل ما لديهم في المباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز