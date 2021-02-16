سعيد المري مشرفا لفريق النصر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

قررت شركة النصر لكرة القدم تعيين سعيد أحمد المري عضو مجلس الإدارة مشرفا للفريق الأول لكرة القدم خلفا لعبد الرحمن محمد.

وانضم سعيد أحمد المري إلى عضوية مجلس إدارة شركة الكرة في يونيو الماضي، بعدما قرر سموّ الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر، إعادة تشكيل المجلس.

واختتم النصر استعداداته، مساء اليوم، لمواجهة عجمان ضمن منافسات الجولة 17 لدوري الخليج العربي التي تقام بعد غد.

ويسعى العميد للعودة إلى سكة الانتصارات بعدما خسر على أرضه أمام جاره الوصل بهدف دون رد في الجولة الماضية.

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