العنبري: الشارقة عائد إلى الانتصارات أمام الظفرة

المصدر: الشارقة: ياسر قاسم

أكد المدرب الوطني عبد العزيز العنبري المدير الفني لفريق الشارقة، ثقته وثقة جميع أعضاء الجهاز الفني بلاعبي الفريق للعودة إلى طريق الانتصارات اعتباراً من مباراة الجولة 17 أمام مضيفهم الظفرة، مساء الخميس، في المباراة التي تقام باستاد حمدان بن زايد آل نهيان.

وقال العنبري في تعليقه على موقف فريقه بعد خسارة 5 نقاط في آخر جولتين، وترتب عليها بقاؤه في النقطة 36 متساوياً مع ملاحقه الجزيرة، إن الاستعدادات جيدة في فريقه ولا يوجد أي تأثير معنوي سلبي من المباراة السابقة، واللاعبون في حالة تركيز جيدة، وتمنى والتوفيق للفريقين «الشارقة والظفرة»، لتقديم مستوى مقنع.

وقال العنبري إن فريقه جاهز لتقديم مباراة جيدة، مشيراً إلى أن خسارة 5 نقاط في آخر مباراتين أمر لافت للانتباه، ولكن الشيء المريح للجهاز الفني توفر الثقة الكاملة بجميع اللاعبين لتصحيح الأوضاع، والعودة سريعاً لطريق الانتصارات، وقدرة الفريق للعودة للنتائج الإيجابية من خلال العمل والمجهود المبذول في التمارين، وقال إن مثل هذه العثرات تحدث في مسابقات الدوري، ولن تشكل مشكلة في بقية المشوار.

كما أشار العنبري إلى اكتمال صفوف فريقه بعودة اللاعبين المصابين للتشكيلة، وعلى رأسهم الحارس عادل الحوسني.

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