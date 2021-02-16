مهدي علي: نتمنى عودة شباب الأهلي للانتصارات من بوابة حتا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

تمنى مهدي علي، مدرب شباب الأهلي، أن تكون مباراة «فرسان دبي» ومضيفه حتا بعد غدٍ، في الجولة السابعة عشرة من دوري الخليج العربي، فرصة للعودة مرة ثانية إلى سكة الانتصارات، وأن تكون انطلاقة جديدة لتحقيق النتائج الإيجابية ومواصلة العمل، من أجل تحسين مركز الفريق في جدول الترتيب.

وقال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «مواجهة حتا تأتي بعد مباراة الوحدة التي تعادلنا فيها، عقب سلسلة من حالات الفوز، والمباراة لن تكون سهلة لعدة اعتبارات، وأهمها أنها تقام خارج ملعبنا، وفي مواجهة منافس جيد، إضافة إلى اللاعبين الجدد في قائمة حتا، كما أن المنافس، عائد من انتصار ساهم في رفع الروح المعنوية للفريق».

وتابع: «من جانبنا نسعى لتقديم مستوى يرضي التطلعات وتحقيق نتيجة جيدة، ويعلم الجميع أن الفرق تلعب تحت ضغط كبير، ونؤدي حوالي 8 مباريات في الشهر، وهو ما يصعب علينا فعل الكثير من العمل خلال التدريبات، ونركز على بعض الملاحظات في المباراة السابقة، واستراتيجية اللقاء المقبل، ونحن تعودنا على ضغط المباريات، ونعرف كيف نتعامل مع هذا الوضع».

وعن غيابات شباب الأهلي، أوضح: «من المؤكد أن الخيارات تقل في غياب عدد من اللاعبين المهمين في مركز واحد، مثل عزيز جانيف ووليد حسين، بسبب الإصابة، وعبد الله النقبي، للإيقاف، لكن لابد من التكيف مع هذا الوضع والبحث عن بدائل، وسنجرب اللاعب الأنسب لتعويض هذا الغياب، ونأمل في عودة المصابين قبل مباراة الكأس».

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