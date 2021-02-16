رامون دياز: النصر يعاني مشكلة هجومية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

اعترف الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر بأن فريقه يعاني مشكلة هجومية وأنه يحتاج إلى القليل من الوقت لعلاجها في ظل الجهود الكبيرة الذي يبذلها من أجل تطوير الأداء العام، مشيراً إلى أن المباراة المقبلة أمام عجمان فرصة للظهور بالصورة المطلوبة والعودة إلى سكة الانتصارات، وقال: لعبنا بشكل مقبول أمام الوصل وكنا الأفضل انتشاراً ولكننا افتقدنا الفاعلية الهجومية أمام المرمى، و لم نستطع أن نترجم السيطرة على أرض الملعب بالنتيجة.

وأضاف: لدي طريقة لعب جديدة ومن الطبيعي أن يظهر عدم الانتظام في أداء الفريق، نحتاج بعض الوقت لاستيعابها وهناك مؤشرات إيجابية في المباراة الماضية.

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