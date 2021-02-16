حبيب الفردان: لو يعاد الديربي 50 مرة لن يفوز علينا الوصل

المصدر: دبي-عدنان الغربي

صرح حبيب الفردان لاعب النصر أن فريقه كان الطرف الأفضل في لقاء الديربي الأخير على كافة المستويات إلا أنه افتقد الحل الهجومي، مشيرا إلى أنه لو يتم إعادة المباراة 50 مرة لا يمكن للوصل أن يفوز بنتيجتها بتلك الطريقة.

وقال: هذه كرة القدم فيها فوز وخسارة علينا تقبل الأمر والاستعداد للفترة المقبلة، وعدم تكرار الأخطاء التي ارتكبت في الديربي، أعتقد أن فريقنا يتحسن شيئا فشيئا من ناحية الأداء، ونحن واثقون أن النتائج ستتحسن أيضا، وهذا الأهم.

وكان الوصل حقق الفوز في لقاء الديربي، الذي أقيم، أول من أمس، بهدف دون رد سجله فابيو ليما في الدقيقة 76.

وعبر الفردان عن سعادته بالعودة إلى التشكيلة الأساسية للنصر، رافضا في الوقت نفسه الحديث عن الماضي، وقال: لا أريد التعليق عن الفترة الماضية لأنه لدي تحفظ بشأنها، المهم هو عودتي للعب وسأحرص على تقديم كل ماعندي.

وأضاف: حصلت تغييرات كثيرة في الفريق خلال الفترة الأخيرة، خروج كواس ثم رحيل المدرب وجاء آخر جديد ولا يمكن أن نلومه بخصوص النتائج السلبية، سنحاول تصحيح الأخطاء السابقة ويتوجب أن نتكاتف جميعا وأن ندعم المدرب، نحتاج إلى القليل الوقت وسنستعيد مكاننا الطبيعي.

وقدم الفردان اعتذاره لجمهور النصر على النتائج السلبية في الفترة الأخيرة ومؤكدا أن اللاعبين سيبذلون كل جهودهم من أجل إسعادهم، موضحا أن النصر سيدخل فترة صعبة وسيخوض مواجهات مصيرية في كل المسابقات ويحتاج إلى تكاتف لاعبيه وجهازه الفني والإدارة والابتعاد عن كافة الأمور السلبية الخارجية.

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