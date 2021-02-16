إيسايلا: مواجهة الجزيرة اختبار لقوة وجدارة بني ياس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

وصف الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس مواجهة الجزيرة المرتقبة بعد غدٍ الخميس في الجولة السابعة عشر من دوري الخليج العربي بأنها «اختبار قوي لنرى مدى قوتنا وجدارتنا بما وصل إليه الفريق هذا الموسم»، معرباً عن ثقته بأن المباراة ستكون رائعة وقوية بين الفريقين لما يملكانه من إمكانيات عالية.

وقال: «طالبت اللاعبين بالاستمتاع بالمباراة خاصة وأننا سنواجه أقوى فرق الدوري ومتصدر الترتيب بالمناصفة مع الشارقة بعد أن قدموا أداء جيداً وسجلوا أهدافاً عديدة، ولكننا كذلك نمر بفترة جيدة للغاية ونسعى بقوة للفوز بالمباراة».

وأضاف: لن نضع خطة مخصصة لإيقاف هداف الجزيرة علي مبخوت فقط وإنما لإيقاف نقاط قوة الجزيرة ككل، مؤكداً أن بني ياس سيحاول خلق مشاكل للمنافس من أجل الفوز.

وأشار إلى أن الفريق يفتقد المدافع خالد العطاس للطرد في الجولة الماضية، فيما لم يتحدد بشكل نهائي مشاركة فواز عوانة من عدمه بعدما عاد للتدريبات ولكنه لم يصل بعد للجاهزية الكاملة، إضافة إلى أن عامر عبد الرحمن لن يشارك لبند في إعارته يقضي بعدم مشاركته أمام الجزيرة.

وحرص إيسايلا على تقديم اعتذاره عما بدر منه في مباراة خورفكان في الجولة الماضية والتي أدت إلى طرده، مشدداً على أن الفريق مطالب بتقديم التضحيات من أجل تحقيق أهدافه.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز