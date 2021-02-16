الجزيرة يكشف عن نقطة إيجابية قبل لقاء بني ياس

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

كشف الجزيرة عن نقطة إيجابية جديدة في فريقه تحدث لأول مرة بالموسم الحالي، وذلك قبل مقابلته لبني ياس بعد غد الخميس في الجولة 17 من دوري الخليج العربي، تتمثل في جاهزية جميع اللاعبين للقاء دون وجود أي نقص أو غيابات كما ظل يحدث في جميع الجولات السابقة.

وأكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الفريق أن جميع عناصره على أهبة الاستعداد دون أي نقص، واصفاً مباراة الخميس بالصعبة، ذاكراً أن السماوي حقق نتائج متميزة في الموسم الحالي ونجح في التقدم بجدول الترتيب بعد مجهود كبير من لاعبيه، مشيراً إلى أن منافسه يتميز أيضاً بطريقة هجومية نتيجة جودة لاعبيه، مؤكداً احترامه لبني ياس وذاكراً في الوقت نفسه أن تركيزه ليس على المنافس ولكن على تحضير فريقه بشكل جيد للمباراة حتى يتمكن من تحقيق الفوز.

وأشار المدرب الهولندي إلى أن الروح المعنوية عالية وسط لاعبيه بعد الانتصارات الكبيرة الأخيرة التي تحققت أمام الظفرة واتحاد كلباء، بجانب اكتمال عقد الفريق بتواجد جميع العناصر، ذاكراً أن هذا الوضع يجعله يطمئن على إمكانية خوض المباريات حتى في وجود ضغط بالبرمجة، وأضاف: عموماً نحن جاهزون لمواجهة بني ياس وسنعمل على تقديم مباراة جيدة وتحقيق فوز جديد.

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