فلاديمير: مواجهة شباب الأهلي للاستمتاع

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

أكد فلاديمير فيرموزيتش مدرب فريق حتا، أن مواجهة شباب الأهلي بعد غدٍ، ضمن منافسات الجولة 17 لدوري الخليج العربي، بمثابة نهائي آخر لهم، وستكون فرصة للاستمتاع عطفاً على ما يضمه الفريق المنافس من نجوم وأسماء كبيرة، مشيراً إلى أنه لا مستحيل في عالم كرة القدم وكل الاحتمالات واردة رغم أن المنطق يرجح كفة شباب الأهلي للفوز وسيظل فريقه متمسكاً بالأمل.

وأضاف فلاديمير في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة التي سيحتضنها استاد حمدان بن راشد في نادي حتا، إن الفريق سيسعى لاستثمار كل ما لديه من طاقة وإمكانيات للخروج بالنتيجة التي يتطلع إليها الجميع، متمنياً أن يواصل الفريق مستواه المتصاعد لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية.

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