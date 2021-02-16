الظفرة يجدد الثقة في الجهاز الفني واللاعبين

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

جدد أحمد عمران القبيسي رئيس شركة الظفرة لكرة القدم الثقة في الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة السوري محمد قويض عقب نتائج الفريق الاخيرة بدوري الخليج العربي والتي كان آخرها الخسارة امام الفجيرة 2-4 في الجولة 16من المنافسة.

وأكد القبيسي أن المدرب قويض ومعاونيه مستمرون في قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، ذاكرا أن الشركة جددت الثقة في الطاقم الفني والإداري واللاعببن وأنهم على قناعة بإمكانية بالعودة إلى سكة الإنتصارات قريبا، مشيرا إلى أن النتائج السلبية الأخيرة كانت بسبب الغيابات الناتجة عن الإصابات التي تعرض لها عدد كبير من اللاعبين.

وكان القبيسي قد حرص على متابعة تدريب الفريق مساء امس بحضور الجهاز الإداري لتقديم الدعم المعنوي للجهاز الفني واللاعبين وتاكيد ثقة إدارة النادي في مقدراتهم، لتجاوز أحباط الغياب عن الإنتصارات.

ويمتلك الظفرة في رصيده 16 نقطة بالمركز العاشر ويخوض مباراة صعبة في الجولة 17 بعد غد الخميس على ملعبه أمام متصدر جدول الترتيب الشارقة الذي خسر مباراته الأخيرة أمام العين 1-2.

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