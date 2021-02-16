محمد عبد الله وحلم مونديال 2022

المصدر: (دبي- العوضي النمر)

شهدت مدينة كلباء ظهور الحكم المونديالي محمد عبد الله، في أول محطة تحكيمية له بدورينا بعد تألقه في إدارة مباراة الأهلي المصري وبايرن ميونيخ، في نصف نهائي مونديال الأندية، مواصلاً التميز بإدارته مباراة كلباء مع الجزيرة بنجاح.

ويضم مشوار محمد عبد الله محطات مهمة في بطولات دولية وقارية، تدعم طموحه بالمشاركة في مونديال 2022، والذي يعد الهدف الكبير له وخاصة أنه أحد أبرز الحكام على الساحة العربية والآسيوية بالسنوات الأخيرة، واكتسب محمد عبد الله خبرات متنوعة خلال مشواره بسلك التحكيم قاده لإدارة مواجهة فرنسا وبيرو بمونديال روسيا والمشاركة في إدارة العديد من مباريات كأس آسيا، ويعتبر أول من استخدم تقنية «VAR» في كأس آسيا بين اليابان وفيتنام، كما أدار مباراة السوبر المصري 2017 بالإمارات بين الأهلي والمصري، ونهائي البطولة العربية 2019 بين الهلال السعودي والنجم التونسي، ومواجهة المكسيك وإنجلترا في ربع نهائي كأس العالم للشباب 2017، ولقاء اليابان وفيتنام في ربع نهائي كأس آسيا 2019، كما أدار 6 مواجهات بالدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا في 6 مواسم من المواسم السبعة الماضية، وخلال مسيرته أشهر 693 بطاقة صفراء، خلال 184 مباراة بمسيرته الاحترافية في التحكيم، بمتوسط بلغ 3.7 بطاقة في المباراة، كما أشهر 47 بطاقة حمراء.

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