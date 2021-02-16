راشد بن حميد يشيد بمشوار عصام الحضري

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة في مكتبه، عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر الأسبق الذي يزور الدولة حالياً، بحضور حسن إسماعيل مشرف حراس المرمى في نادي الشارقة،وأثنى رئيس اتحاد الكرة على جهد الحارس الذي صنع لنفسه مجداً كروياً ويعتبر نموذجاً للعطاء في الملاعب، حيث حصد 38 لقباً، ويعد أكثر حراس مرمى منتخب مصر مشاركة في المباريات الدولية برصيد 159 مباراة، وهو أكبر لاعب سناً في تاريخ كأس الأمم الأفريقية. وثمّن الحضري جهود رئيس اتحاد الكرة في الارتقاء بكرة الإمارات ومنتخباتها، متمنياً التوفيق لـ«الأبيض» في مهمته بالتصفيات الآسيوية المشاركة ونيل إحدى بطاقات التأهل لمونديال 2022.

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