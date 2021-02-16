5 مشاهد فنية في ديربي بر دبي

المصدر: دبي ـ عدنان الغربي

واصل الوصل سلسلته الإيجابية في دوري الخليج العربي، محققاً 6 مباريات دون خسارة تحت قيادة مدربه البرازيلي أودير هيلمان بعد أن ألحق بالنصر هزيمته الخامسة هذا الموسم بفضل هدف فابيو ليما في الدقيقة 76، لم يظهر الديربي في نسخته الـ90 بالمستوى المطلوب وجاء رتيباً لكنه حفل بـ5 مشاهد فنية بارزة.

01 التفوق التكتيكي لنادي الوصل على مدار الـ90 دقيقة بفضل ذكاء مدربه الذي عرف كيف يمتص ضغط النصر.

02 الانتشار والتنظيم الدفاعي للاعبي الوصل وغلق المساحات أمام مرماهم والحد من محاولات نادي النصر ومهاجميه.

03 ثالث المشاهد يرتبط بالسيطرة العقيمة والاستحواذ السلبي لنادي النصر، الذي تفوق بنسبة 67% خلال المباراة

04 افتقاد النصر الحلول الهجومية واللمسة الأخيرة في نهاية كل هجمة وهو الأمر الذي منع الفريق من حصد الثلاث نقاط

05 غياب التنظيم وعدم توظيف المدرب الأرجنتيني دياز لقدرات لاعبيه بالشكل المطلوب وخاصة فيما يخص تغيير مركز ريان مينديز وترك ضياء سبع خارج التشكيلة حتى الدقيقة 70، ما أفقد الفريق أحد الحلول لتعزيز القدرات الهجومية.

صدارة

وخلفت خسارة النصر غضباً في صفوف الجماهير النصراوية خاصة أن الفريق أضاع فرصة أخرى للحاق بفرق الصدارة بعد تعثر الشارقة أمام العين، محمّلين مسؤولية الخسارة إلى اللاعبين الأجانب لعدم تقديمهم الإضافة المطلوبة ولمهاجم الفريق سيباستيان تيغالي الذي يثبت في كل مباراة أنه لم يكن الاختيار المناسب لتعويض الإسباني نيغريدو.

وتعليقاً على المباراة، أكد أودير هيلمان أن فريقه استحق الفوز الثمين لأنه اجتهد من أجله وكان الأكثر تنظيماً وقتالاً على أرضية الملعب، مشيراً إلى أن الوصل حاول فرض أسلوبه والاستحواذ على الكرة وإيجاد المساحات ولكنه لم ينجح في ذلك خلال الشوط الأول، ما دفع اللاعبين لمضاعفة الجهود والاستمرار في المحاولة حتى تمكنوا من الوصول إلى مرمى النصر، وقال: الفوز مهم لنا جميعاً ونحن نستحقه لأننا اجتهدنا كثيراً من أجله.

استحواذ

وأوضح الأرجنتيني رامون دياز مدرب النصر، أن لاعبيه استطاعوا خلال فترة قصيرة فهم واستيعاب فكره التدريبي، ولكن ذلك لم يكن كافياً لتحقيق الفوز بسبب افتقاد اللمسة الأخيرة والتسرع وسط الملعب، مشيراً إلى أن فريقه كان الأفضل على كافة المستويات، من ناحية الاستحواذ والسيطرة ودقة التمرير، وأضاف: ندرك أن مباريات الديربي يجب الفوز بها ولكن لم نكن محظوظين في ترجمة الفرص التي حصلنا عليها إلى أهداف، علينا مواصلة العمل أكثر حتى نتجاوز بعض النقائص.

أسلوبوأكد فابيو ليما، أن الأسلوب الذي لعب به الوصل كان مدروساً لأنهم يدركون جيداً حقيقة قدرات النصر الهجومية، مشيراً إلى أن فريقه التزم بتعليمات المدرب واللعب بتنظيم دفاعي جيد لغلق المساحات أمام النصر إلى أن جاءت لحظة الحسم في الدقيقة 76 عندما نجح في تسجيل هدف الفوز. وعبر ليما عن سعادته بالتسجيل في مباريات الديربي في مناسبات عديدة، مؤكداً أنه يعشق أكثر التسجيل في مرمى النصر على استاد آل مكتوم الجديد.

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