صاموئيل «الذئاب» يسرق الأضواء ويرد على منتقديه

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

استعاد السويدي صاموئيل كريستيان محترف الفجيرة شيئاً من بريقه المفقود منصباً نفسه نجماً لمباراة فريقه أمام الظفرة، والتي انتهت بفوز فريقه بنتيجة 2/‏4 ضمن الجولة 16 من دوري الخليج العربي، وتمكن صاموئيل من تسجيل ثنائية مستعيداً بها ذاكرة الأهداف إلى جانب مساهمته في طرد ثنائي الظفرة عصام العدوة والحارس عبد الله سلطان، بل وسجل اللاعب هدفاً ثالثاً تم إلغاؤه بقوة القانون بعد عودة حكم المباراة يحيى للملا لتقنية الفيديو «الفار» والتي أكدت حالة تسلل على صاموئيل الذي رد على منتقديه وأسكت الألسن التي وجهت سهام نقدها على تراجع مستواه طوال فترة الذهاب، والتي لم يتمكن فيها من تسجيل سوى 5 أهداف، لكنه أضاف هدفين أول من أمس رفع رصيده بهما إلى 7 أهداف في دورينا.

مغادرة

وكان اللاعب صاموئيل قريباً جداً من مغادرة كشوفات الذئاب خلال الميركاتو الشتوي الأخير، لكن صبر شركة كرة القدم عليه إلى جانب مدربه الصربي غوران ومطالبته للاعب بتحسين مستواه جعل صاموئيل يعود بشكل و«لوك» جديد أمام الظفرة ليقود الذئاب لنيل النقاط الثلاث بعد سلسلة من الهزائم المتتالية، حيث يعود آخر فوز حققه الفجيرة في المسابقة على شباب الأهلي ضمن الجولة العاشرة.

سيناريو الطرد

للمرة الثانية على التوالي يتعرض لاعبان من الظفرة للطرد، حيث حدث السيناريو الأول قبل أسبوع أمام الجزيرة بعد أن غادر أرضية الملعب الثنائي ماكيتي ديوب والحارس خالد السناني، وأول من أمس تكرر نفس المشهد أمام الفجيرة بعد أن طرد حكم المباراة يحيى الملا اللاعبين عصام العدوة والحارس عبد الله سلطان، لكن طرد الأخيرين جاء سريعاً وفي ظرف 7 دقائق فقط، مما أسهم ذلك في ترجيح كفة المباراة لمصلحة الفجيرة، والذي كان متأخراً إلى ما قبل الطرد بهدفين قلب بهما الذئاب الطاولة ونجحوا في اقتناص ثلاث نقاط غالية.

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