مبخوت يعزف منفرداً بـ « هاتريك» جديد ويقترب من «الفهد»

المصدر: كلباء – محمد فضل

واصل علي مبخوت نجم الجزيرة، عزفه المنفرد، وتمكن من تسجيل هاتريك ثانٍ على التوالي، هذه المرة في مرمى اتحاد كلباء، بعد أن قاد فريقه إلى فوز عريض، بستة أهداف، ليعتلي صدارة هدافي دوري الخليج العربي، برصيد 14 هدفاً، متقدماً على محترف بني ياس، بيدرو جواو «12 هدفاً»، في وقت يمتلك فيه ثلاثة برازيليين 11 هدفاً، وهم: ويلتون سواريز وإيجور كورنادو «الشارقة»، ومواطنهم إيغور جيسوس لاعب شباب الأهلي، بذات الرصيد.

مسيرة

ووصل مبخوت بأهدافه خلال مسيرته إلى 160 هدفاً، مقترباً من الرقم القياسي المسجل باسم «الفهد»، نجم الوصل السابق، فهد خميس، الذي يمتلك 165 هدفاً، دون احتساب أهدافه العشرة التي أحرزها خلال الدوري الذي توقف بسبب حرب الخليج. ويبدو أن أرقام اللاعب مبخوت، مرشحة للمزيد، خصوصاً أن شهية اللاعب مفتوحة لتسجيل مزيد من الأهداف، ويعتبر مدرب منتخبنا الوطني، الهولندي مارفيك، من أكثر السعداء بتألق علي مبخوت، خصوصاً أن ذلك ينعكس إيجاباً على أداء المنتخب.

توهان ملابا

لم يكن لاعبو كلباء في يومهم أمام الجزيرة، ولم يكن للمحترفين الأجانب أي دور في تغيير نتيجة المباراة، التي استقرت عند 6 أهداف، حيث تاه التوغولي بينال ملابا وسط دفاع الجزيرة، واختفى الوافد الجديد البرازيلي رومولو سانتوس، ولم يقدم نفسه حتى الآن مع نمور كلباء، بعد مشاركته في المباراة الثالثة على التوالي، منذ التحاقه بقائمة النمور، خلفاً للتشيلي جونيور فرنانديز، وكان واضحاً تأثر الفريق بغياب الحارس المميز جمال عبد الله، الذي ناب عنه البديل يوسف الزعابي، الذي ولجت شباكه 6 أهداف، لكنه تعملق في صد نصفها أمام رفاق مبخوت.

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