الجزيرة 36 يشعل صراع القمة

المصدر: متابعة: طلحة عبد الله، عدنان الغربي، محمد فضل

أشعل فريق الجزيرة صراع القمة لدوري الخليج العربي لكرة القدم ، بفوزه أمس على مضيفه اتحاد كلباء، 6 - 0 بالجولة 16 ، ووصل «فخر أبوظبي» إلى النقطة 36 متساوياً مع الشارقة المتصدر بالرصيد نفسه، والمتفوق بالمواجهات المباشرة، وتألق علي مبخوت وقاد الجزيرة إلى الفوز الكبير، مسجلاً «هاتريك» في الدقائق 10 «من ركلة جزاء» ،و50 و 91، وأحرز الأهداف الثلاثة الأخرى كل من عبد الله إدريس (ق 5)، وخلفان مبارك (ق 21)، وخليفة الحمادي (ق 25)، وبهذه النتيجة تجمد رصيد اتحاد كلباء عند 22 نقطة.

وحسم الوصل ديربي بر دبي وتغلب على جاره النصر بهدف دون رد، باستاد آل مكتوم ، وحمل الهدف توقيع فابيو ليما في الدقيقة 76.

وبهذه النتيجة رفع «الإمبراطور» رصيده إلى 26 نقطة، مواصلاً سلسلة نتائجه الإيجابية بالدوري، فيما تجمد النصر عند 27 نقطة.

حاول النصر السيطرة على المباراة من البداية، وضغط بثقله على الوصل وتفوق في الاستحواذ وفي إيجاد الفرص، إلا أنه افتقد إلى الحلول الهجومية واللمسة الأخيرة، وفي المقابل لعب الوصل على الهجمات المرتدة وبتنظيم أفضل لكنه لم يشكل خطراً على مرمى أحمد شمبيه إلا في مناسبات قليلة.

وحقق فريق الفجيرة «ريمونتادا» مثيرة أمام مضيفه الظفرة، وتغلب عليه 4 - 2، في مباراة «مجنونة»، شهدت احتساب الحكم يحيى الملا 3 ركلات جزاء، اثنتان منها لصالح الظفرة، أحرز رباعية الفجيرة السويدي صموئيل، هدفين، في الدقيقتين 45، 67 «ركلة جزاء»، وأحمد الزيودي (ق 63)، والبديل علي عيد (ق 90+5)، وللظفرة البرازيلي بيدرو كوندي من ركلتي جزاء في الدقيقتين 9 و35.

وأكمل الظفرة المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد الثنائي عصام العدوة والحارس عبد الله سلطان خلال 7 دقائق فقط، وتحديداً عند الدقيقتين 53 و60، للخشونة مع لاعب الفجيرة صامويل كريستيان، وبهذه النتيجة وصل الفجيرة إلى 10 نقاط ،فيما بقي الظفرة عند 16 نقطة.

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