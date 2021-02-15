ورشة «استراتيجية اتحاد الكرة» غداً

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

ينظم فريق التحول الاستراتيجي في اتحاد الكرة ورشة عمل غداً لأعضاء مجلس الإدارة والمعنيين بالاستراتيجية، ويقوم خلفان جمعة بالهول رئيس الفريق بشرح بنود ورؤى الاستراتيجية بعد الانتهاء من إعدادها والاستماع لمختلف شرائح المجتمع والعديد من مسؤولي الكرة حول العالم ومن بينهم انفانتينو رئيس «فيفا»، وتعتمد الاستراتيجية على 3 مراحل، قصيرة المدى، ومتوسطة، وطويلة تمتد حتى عام 2030، وهي تعنى بوضع رؤى طموحة إلى تطور كرة الإمارات ووصولها إلى المراكز الأولى في مختلف المنافسات.

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