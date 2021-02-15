40 دولة آسيوية تنتظر مستقبل تصفيات المونديال

المصدر: دبي - العوضي النمر

تترقب منتخبات 40 دولة آسيوية قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشأن مستقبل التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، حيث من المتوقع أن يحسم الاتحاد القاري الأمر خلال اجتماعه يوم غدٍ في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بعد أن طلبت دول عدة من شرق آسيا التأجيل من مارس إلى يونيو المقبل على أثر تفشي جائحة كورونا وخطورة الوضع الصحي بها.

وعلم «البيان الرياضي» أن الاتحاد الآسيوي شهد اجتماعات ومشاورات داخلية مكثفة خلال الأيام الماضية، بين عدد من اللجان المختصة لاستطلاع الأمر ومناقشة تداعيات جائحة كورونا، وأسفرت تلك المشاورات عن اقتناع اللجان بطلبات التأجيل من شهر مارس لصعوبة إقامة المباريات في عدد من دول شرق آسيا، وبناءً عليه سيتم الموافقة على التأجيل، لتقام التصفيات بداية من 31 مايو، وبحد أقصى 15 يونيو المقبلين، على أن تقام المباريات بنظام التجميع، بعد أن أبدت دول عدة رغبتها في استضافة مجموعاتها مثل الإمارات والسعودية وإيران وأوزبكستان، وقطر وأستراليا، وبناءً على ذلك سيعقد الآسيوي اجتماعات منفصلة عن بُعد مع الاتحادات المحلية الراغبة في الاستضافة للاطلاع على الاستعدادات، الصحية والتنظيمية، حيث سيتم النظر للملف الأفضل، مع اشتراط وجود بروتوكولات احترازية لفيروس كورونا.

دوري الأبطال

من جهة أخرى يتوقع أن يدخل نادي العين في سباق استضافة إحدى مجموعات دوري أبطال آسيا، حيث من المتوقع أن تحسم إدارة الزعيم الموقف خلال الساعات القليلة المقبلة، وقد سبق العين كل من الوحدة والشارقة بطالب استضافة مجموعاتهما في دوري أبطال آسيا، فيما أغلق نادي شباب الأهلي ملف الاستضافة نهائياً، بعدم رغبته في تلك الاستضافة، وسيقدم الاتحاد الآسيوي 550 ألف دولار للفرق التي سوف تستضيف إحدى المجموعات للمساهمة في تحمل مصاريف الاستضافة، علماً أن الفرق المشاركة سوف تتحمل تكاليف مشاركتها، فيما سيقدم اتحاد الكرة الإماراتي دعماً لوجستياً للأندية التي ستنال شرف الاستضافة.

يذكر أن شباب الأهلي يتواجد في المجموعة الأولى التي تضم، الهلال السعودي، استيكلول الطاجيكي، والفائز من أجمك الأوزبيكي والغرافة القطري، فيما يتواجد الشارقة في المجموعة الثانية التي تضم، تراكتور، باختاكور الأوزبيكي، الفائز من الوحدة السعودي والقوة الجوية العراقي.

فيما سيلاقي العين منافسه فولاز في ملحق البطولة والفائز سينضم لفرق المجموعة الرابعة التي تضم، السد القطري، النصر السعودي، الوحدات الأردني، فيما سيتقابل الوحدة مع الزوراء العراقي في ملحق البطولة والفائز منهما سينضم للمجموعة الخامسة التي تضم برسبوليس، الريان القطري، جوا الهندي.

البطولة الأطول

من جهة أخرى اعتمد الاتحاد الآسيوي مواعيد نهائيات كأس آسيا 2023 «الصين»، والتي سوف تُقام خلال الفترة من 16 يونيو ولغاية 16 يوليو في عشر مدن، وتشهد النسخة الثامنة عشرة من البطولة مشاركة 24 منتخباً تتنافس من أجل الفوز باللقب القاري الأغلى على مستوى المنتخبات الوطنية.

النسخة المقبلة

سوف تكون النسخة المقبلة من البطولة الأطول على الإطلاق، حيث تمتد على مدار 31 يوماً، علماً أن النسخة السابقة في الإمارات 2019 امتدت على مدار 28 يوماً، وهي كانت النسخة الأولى التي تُقام بمشاركة 24 منتخباً بعد توسيعها من 16 منتخباً، وجاء قرار إقامة البطولة على مدار 31 يوماً، من أجل منح المنتخبات المشاركة المزيد من الوقت للراحة والتعافي، خصوصاً في ظل تبعات السفر بين المدن العشر المختلفة في الصين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز