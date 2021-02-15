ناكاجيما.. أمل الزعيم في صناعة اللعب

المصدر: العين - طلحة عبدالله

من بين 11 اسماً ربطتها تقارير إعلامية بالعين جاء الياباني شويا ناكاجيما كأول وآخر صفقات النادي بالميركاتو الشتوي الأخير، حيث تم التعاقد معه بنظام الإعارة لستة أشهر مع أحقية الشراء بعد نهاية المدة، ورغم حالة عدم الرضا التي سادت وسط جماهير الفريق فيما يخص ملف التعاقدات بالفترة الأخيرة، إلا أن الصفقة خففت كثيراً من سخط أنصار الفريق كون أن اللاعب يتمتع بإمكانات عالية وتجارب ناجحة مع جميع الأندية التي لعب بصفوفها قبل الانتقال للفريق البنفسجي وتعوّل عليه جماهير الزعيم أن يكون حلاً نهائياً لمشكلة صانع اللعب.

آمال

تأمل جماهير العين أن يكون الياباني ناكاجيما، بمثابة الحل الناجع لمشكلات العين في وسط الملعب، وتحديداً بمركز صانع الألعاب، والذي افتقده الفريق البنفسجي منذ رحيل اللاعب عمر عبد الرحمن (عموري) قبل عامين، فيما يبدو أن أمنيات العيناوية على وشك أن تصبح حقيقة بعد الظهور الناجح للاعب في أول مشاركة رسمية له مع الفريق بعد أن دفع به المدرب بيدرو إيمانويل بديلاً في الشوط الثاني لمباراة الشارقة بالجولة 16 من دوري الخليج العربي، حيث شارك لمدة 35 دقيقة ونجح في تقديم نفسه بصورة رائعة بصناعته للهدف الثاني بعد أن راوغ أكثر من لاعب وسدد الكرة لترتد من الحارس وتجد المهاجم التوغولي لاباكودجو، والذي أودعها بسهولة في الشباك ليفوز العين بهدفين لهدف.

8 أندية

يعتبر ناكاجيما (27 عاماً) هو اللاعب الآسيوي السابع الذي يرتدي قميص العين بعد كل من مواطنه الياباني شيوتاني، والكوريين الجنوبيين لي هو، ولي ميونغ، والأسترالي بروسكي، والسعوديين ياسر القحطاني، وناصر الشمراني، وخاض اللاعب تجارب احترافية ناجحة مع 8 أندية مختلفة قبل القدوم للنادي العيناوي، وهي طوكيو الياباني الذي شارك معه في 69 مباراة سجل خلالها 14 هدفاً، وبورتيمونينسي البرتغالي، الذي خاض بقميصه 47 مباراة وسجل 14 هدفاً، وبورتو البرتغالي لعب 37 مباراة، وسجل هدفاً، وطوكيو فيردي الياباني حيث لعب 33 مباراة، وسجل 6 أهداف، وتوياما الياباني، حيث لعب 30 مباراة، وسجل هدفين، والدحيل القطري، الذي شارك معه في 13 مباراة، وسجل هدفين، ورديف طوكيو حيث لعب 7 مباريات، كما لعب في الدوري الياباني تحت 22 سنة.

سجل

بالإضافة لمشواره مع المسابقات المحلية شارك شويا ناكاجيما في عدد من البطولات القارية والدولية، حيث لعب في الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2016، وخاض 256 دقيقة خلال 3 مباريات وسجل هدفاً، كما شارك لـ 507 دقائق خلال 6 مباريات بدوري أبطال آسيا وسجل هدفاً، ولعب 19 مباراة بقميص المنتخب الياباني، بمجموع دقائق وصل إلى 1127 دقيقة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 4، وحسب إحصائيات عيناوية شارك اللاعب بمسيرته الكروية مع جميع الفرق في 239 مباراة ولعب 15509 دقائق سجل خلالها 40 هدفاً وصنع 39 هدفاً.

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