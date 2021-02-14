الوصل يحسم ديربي برّ دبي

المصدر: دبي- عدنان الغربي - تصوير - سالم خميس

حسم الوصل ديربي بر دبي أمام جاره النصر بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 16 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، على استاد آل مكتوم مساء اليوم، وبهذه النتيجة رفع الامبراطور رصيده إلى 26 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد النصر في المركز الخامس بـ27 نقطة.

حاول النصر السيطرة على المباراة من البداية وضغط بثقله على الوصل وتفوق في الاستحواذ وفي إيجاد الفرص، حيث هدد مرمى المنذري في أكثر من مرة وظهر في المشهد الجزائري مهدي عبيد من خلال تسديدة صاروخية ارتطمت بالقائم في الدقيقة 27، ثم ريان مينديز بتسديدة ثانية تألق في التصدي لها حارس مرمى الوصل في الدقيقة 43، ورغم التفوق الواضح للعميد في الشوط الأول إلا أنه افتقد إلى الحلول الهجومية واللمسة الأخيرة، في المقابل لعب الوصل على الهجمات المرتدة وبتنظيم أفضل ولكنه لم يشكل خطرا على مرمى أحمد شمبيه إلا في مناسبات قليلة.

دخل النصر بسيناريو مشابه في الشوط الثاني ولعب بطريقة سلبية وافتقد مرة أخرى إلى الحل الهجومي في ظل الطريقة الدفاعية التي اعتمدها الوصل.

وبالرغم من السيطرة الواضحة التي فرضها العميد على مجريات الشوط الثاني، نجح الوصل في هز شباكه بهدف حمل توقيع فابيو ليما في الدقيقة 76، ليواصل الإمبراطور سلسلته الإيجابية محققا 6 مباريات دون خسارة في دوري الخليج العربي.

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