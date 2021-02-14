الفجيرة يحقق ريمونتادا مثيرة أمام الظفرة بعد مباراة «مجنونة»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل- تصوير - زيشان أحمد

حقق فريق الفجيرة «ريمونتادا» مثيرة أمام ضيفه الظفرة وفاز عليه بنتيجة 4-2 بعد مباراة «مجنونة» حضر فيها كل شيء، بدءاً من الأهداف الستة إلى جانب احتساب حكم المباراة يحيى الملا ثلاث ركلات جزاء، اثنتان من نصيب الظفرة سجلهما البرازيلي بيدرو كوندي في الدقيقتين 9 و35، فيما أحرز رباعية الفجيرة السويدي صموئيل هدفين 45، 67 «ركلة جزاء» وهدف عالمي لأحمد الزيودي في الدقيقة 63 وآخر للبديل علي عيد في الدقيقة 90+5.

وأكمل الضيوف المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد الثنائي عصام العدوة والحارس عبد الله سلطان في ظرف 7 دقائق فقط وتحديداً عند الدقيقتين 53 و60، ليصل الفجيرة برصيده إلى 10 متقدماً نحو المركز الـ 12 فيما بقى الظفرة في نقاطه الـ 16 في المركز العاشر.

تقدم الضيوف

وتفاجأ أصحاب الأرض «الفجيرة» بهدف مبكر جاء من ركلة جزاء تأكد من صحتها حكم المباراة يحيى الملا بعد مراجعة «الفار» وانبرى لها البرازيلي بيدرو كوندي مفتتحاً الأهداف للظفرة في الدقيقة 9، وعاد اللاعب نفسه وكرر السيناريو بركلة جزاء أخرى تسبب فيها المدافع أحمد مال الله الذي قام بعرقلة كوندي من الخلف في الدقيقة 32 تقدم لها اللاعب نفسها واضعاً الكرة هذه المرة يمين حارس الفجيرة صالح ربيع الذي حاول صدها لكن الكرة عانقت الشباك، ورفض لاعبو الفجيرة مغادرة الملعب إلى غرف تبديل الملابس دون أن يضعوا بصمتهم الأولى في اللقاء بعد أن نجح السويدي صموئيل في تسجيل الهدف الأول لصاحب الأرض، لينتهي الشوط الأول بتقدم الظفرة 2-1.

شوط الأحداث

وخلال شوط الأحداث «الثاني» طرد حكم المباراة يحيى الملا لاعبي الظفرة عصام العدوة، والحارس عبد الله سلطان في الدقيقتين 53، 60، ليلعب الفريق بتسعة لاعبين وهو النقص الذي استغله الذئاب سريعاً ليدركوا التعادل عبر كرة لولبية أرسلها أحمد الزيودي في الدقيقة 63، ويضيف صموئيل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 67، ويختتم البديل علي عيد بهدف الفجيرة الرابع الذي انتهت عليه المباراة بنتيجة 4-2.

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