الجزيرة يقسو على اتحاد كلباء بسداسية ويتساوى مع المتصدر في النقاط

المصدر: متابعة- طلحة عبدالله- تصوير - زيشان أحمد

حقق الجزيرة فوزا كبيرا وقاسيا على مضيفه اتحاد كلباء، بعد أن أمطر شباكه بستة أهداف دون مقابل مساء اليوم على ملعب الأخير لحساب الجولة 16 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وبهذه النتيجة رفع الجزيرة رصيده إلى (36 نقطة) متساويا مع الشارقة المتصدر بنفس الرصيد من النقاط، غير أن الأخير يتفوق بالمواجهات المباشرة ليستمر متصدرا، فيما تجمد رصيد اتحاد كلباء في رصيد (22 نقطة) ليبقي في المركز التاسع.

سيطر (فخر أبوظبي)، على مجريات اللعب منذ البداية ولم يجد أدنى صعوبة في زيارة شباك أصحاب الأرض خمس مرات، حيث سجل له كل من عبدالله إدريس (ق 5) وعلي مبخوت (هاتريك، الأول من ركلة جزاء (ق 10، 50، 91)، وخلفان مبارك (ق 21)، وخليفة الحمادي (ق 25).

قدم الجزيرة واحدة من أجمل مبارياته وتفوق من جميع النواحي في أرضية الملعب، حيث ظهر منظما ومتقاربا في خطوطه الثلاثة ومعتمدا على الأسلوب السهل في التمرير والانتقال من الدفاع والهجوم ليحكم سيطرته على منطقة المناورة في وسط الملعب دون مقاومة من اتحاد كلباء، الذي بدا غريبا في الشكل والأداء على غير العادة فتعددت أخطاء لاعبيه وتباعدت خطوطه تاركا مساحات واسعة في منطقته الخلفية وهو ما استغله الجزيرة على أفضل نسق ليصل سريعا إلى مرماه عبر تمريرات مختصرة ودقيقة لينهى المباراة فائزا بنصف درزن أهداف عن جدارة واستحقاق.

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