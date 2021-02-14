الدقائق الأخيرة تحسم مباراتي «الأولى»

المصدر: (متابعة – محمد فضل)

حسمت الدقائق الأخيرة مباراتي دوري الدرجة الأولى لكرة القدم أمس، وتعادل البطائح مع الحمرية 2 - 2 في الدقيقة 94، فيما فاز دبا الحصن على مصفوت في الدقيقة 88، في الجولة 12 للدوري.

وفي ديربي الحمرية والبطائح، سجل هدفي الحمرية كل من تافادزوا وفانيفا تاسيما في الدقيقتين 73، 87، فيما تقدم البطائح بهدف وليام أوسو في الدقيقة 31، وانتظر الفريق حتى الدقيقة (94 + 4) ليسجل واندرسون هدف التعادل، وبهذه النتيجة وصل البطائح للنقطة 20 ثالثاً والحمرية للنقطة 17.

وقاد البرازيلي ماركوس سوزا، دبا الحصن إلى فوز غالٍ على مصفوت بهدف وحيد جاء في الدقيقة 88 ووصل الفريق إلى 18 نقطة وتجمد مصفوت عند 9 نقاط.

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