علي كريمي.. ذكريات جميلة مع شباب الأهلي

المصدر: (دبي- إيهاب زهدي)

زار علي كريمي، نجم شباب الأهلي السابق، مقر النادي، أمس، والتقى عدداً من أعضاء ونجوم النادي القدامى، مستعيداً الذكريات الجميلة معهم عندما كان لاعباً بالفريق، وحرص على التقاط العديد من الصور التذكارية، مع الجميع بجانب صورة له بستاد راشد، والذي شهد صولات وجولات اللاعب لسنوات طويلة.

ولعب كريمي خلال مسيرته الاحترافية مع 7 أندية في 17 موسماً، وسجل خلالها 99 هدفاً، ضمن 331 مباراة، وكانت أبرز محطاته ، في صفوف شباب الأهلي، بداية من موسم 2001 - 2002، ولعب معه 4 مواسم، وشارك خلالها في 77 مباراة، وسجل 45 هدفاً، وانتقل بعدها إلى بايرن ميونيخ موسم 2005 - 2006، وقضى معه موسمين.

وحقق كريمي خلال مسيرته مع شباب الأهلي، بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة عامي 2002 و2004، وجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2004، ويعتبره العديد من عشاق شباب الأهلي، أحد الأساطير الأجانب في تاريخ النادي، ويلقبونه بـ «الساحر»، بسبب مهاراته وإمكاناته العالية.

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